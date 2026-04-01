В Самаре стартует кампания по трудоустройству школьников на лето 2026 года

В среду, 1 апреля, в Самаре начинается первый этап кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан на летний период. Молодежный центр "Самарский" открывает прием заявок для желающих работать в июне.

Подростки от 14 до 18 лет могут работать по две недели в каждом месяце лета, по 4–7 часов в день, в зависимости от возраста.

Предлагаются такие виды работ, как благоустройство, уход за зелеными насаждениями и клумбами, мелкий ремонт, уборка и т. д.

Для оформления трудового договора необходимо собрать полный пакет документов: копии паспорта и СНИЛС, справка с места учебы, справка об отсутствии судимости, медицинская справка, заявление от одного из родителей. Полный перечень необходимых документов размещен по ссылке.

Подростку нужно лично прийти с документами в Молодежный центр "Самарский" (ул. Гагарина, 86).

Необходима предварительная запись на прием по телефону 8 (846) 262‑52‑47.

Центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 16:00.