В Пестравском районе закрыт проезд по низководному мосту из-за подтопления

На 16 км автодороги "Пестравка — Мосты — Ломовка — Тепловка" зафиксирован перелив из-за подъема воды в реке Большой Иргиз. Его высота составляет 0,15 м, протяженность участка — 45 м.

В целях безопасности проезд по мосту временно закрыт. На месте установлены предупреждающие знаки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Добраться до населенных пунктов Ломовка и Тепловка можно по дороге местного значения Тяглое Озеро — Тепловка.