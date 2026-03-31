Второй Всероссийский агродиктант: новый шаг в развитии кадрового потенциала села

С 26 по 30 мая 2025 г. во всех регионах России пройдет Второй Всероссийский агродиктант. Масштабная просветительская акция, организованная федеральным партийным проектом "Единой России" "Российское село" совместно с Россельхозбанком, призвана повысить уровень аграрной грамотности населения и привлечь молодежь к работе в агропромышленном комплексе.

О том, как изменится формат диктанта в этом году, какие новые тематические направления появятся в заданиях и как акция вписывается в реализацию народной программы партии, расскажут на пресс-конференции, которая состоится 2 апреля в 14:00 в пресс-центре "Россия сегодня" (г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4).

Спикерами выступят Александр Двойных — координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Российское село", председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Денис Константинов — заместитель председателя правления Россельхозбанка.

На встрече с журналистами спикеры представят:

— новые тематические направления Второго Всероссийского агродиктанта;

— формат проведения акции в 2025 году;

— особенности региональных площадок и структуру заданий для разных возрастных категорий.

Отдельное внимание будет уделено тому, как агродиктант способствует изменению отношения к профессиям в агропромышленном комплексе, делая их привлекательными для молодежи, и какую роль в этом играет партийный проект "Российское село".

Миссия агродиктанта: от знаний — к профессии. Агродиктант — это не просто тестирование, а часть системной работы партии "Единая Россия" по формированию кадрового резерва для сельских территорий. Акция вносит весомый вклад в реализацию народной программы партии, где развитию сельского хозяйства, поддержке фермерства и повышению престижа аграрных профессий уделяется приоритетное внимание.

Особое место в этой работе занимают агроклассы, которые открываются в сельских школах по всей стране по инициативе "Единой России". Сегодня их уже более четырех тысяч, а к 2030 г. планируется открыть 18 тысяч. Агродиктант станет важным этапом в этой системе: он позволит школьникам, студентам и всем желающим не только проверить свои знания, но и узнать больше о современных технологиях в АПК, возможностях для самореализации на селе и перспективных профессиях в отрасли.

В школах Самарской области в 2025 г. открылись три агротехнологических класса — в Шигонском, Хворостянском и Исаклинском районах. Сейчас агроклассы есть в 13 школах девяти муниципалитетов региона. Они открываются в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Кстати, первые выпускники специализированных классов уже учатся в Самарском аграрном университете. За два года реализации проекта еще 200 старшеклассников получили сертификаты. Этот документ добавит им 10 баллов при поступлении в СамГАУ.

Второй Всероссийский агродиктант обещает стать еще более масштабным и интересным. Следите за новостями и присоединяйтесь к акции!