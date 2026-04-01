В Самаре 12-летний подросток на электромопеде сбил 8-летнего ребенка

Во вторник, 31 марта, в 13:53 в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием двух детей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 12-летний подросток на электромопеде около дома № 10 по ул. Осетинская наехал на 8-летнего пешехода, который пересекал дворовой проезд. После этого несовершеннолетний водитель потерял контроль над управлением и наехал на стоящий Peugeot (водитель в салоне отсутствовал). С места ДТП пешеход госпитализирован.