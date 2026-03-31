16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" проведёт температурные испытания тепловых сетей в Самаре В Самаре прошёл Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026" Регион готовится к масштабному субботнику Жители Самарской области получат квитанции за март с учётом годовой корректировки за отопление Алена Куликова: "Прокуратура контролирует ситуацию в сфере газификации"

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" проведёт температурные испытания тепловых сетей в Самаре

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В начале апреля специалисты "Т Плюс" проверят состояние тепловых сетей в нескольких районах Самары.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

С 7 по 8 апреля энергетики испытают повышенной температурой воды коммуникации Самарской ГРЭС в Самарском и Ленинском районах областной столицы, в границах улиц: Осипенко, проспект Ленина, Арцыбушевская, Садовая, Максима Горького, Волжский проспект.

С 9 по 10 апреля испытания затронут сети от Безымянской отопительной котельной в Промышленном и части Советского района, в границах улиц: Вольская, Кирова, Победы, Земеца, Береговая, Ближняя, Заводское шоссе, Советской Армии.

Этот вид диагностики проводится раз в пять лет и является обязательным в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Температурные испытания позволяют выявить дефекты коммуникаций и компенсаторов — устройств, отвечающих за сохранность труб при резких перепадах температур. Кроме того, данный вид диагностики также помогает оценить безопасность работы оборудования внутри многоквартирных домов.

Энергетики уже направили УК, ТСЖ и ЖСК и в социально-значимые учреждения все необходимые инструкции по подготовке и прохождению температурных испытаний. В частности, для безопасности жителей Самары в зоне проведения испытаний будет временно приостановлена подача тепла для школ, детских садов и медицинских учреждений.

Вместе с тем, риск попадания воды температурой выше 75°С в краны с горячей водой не исключён, при неисправном внутридомовом оборудовании Обеспечение температуры горячего водоснабжения в точках водоразбора не выше 75°С согласно действующего законодательства возлагается на УК и ТСЖ. В случае превышения температуры ГВС в квартире, жильцам необходимо срочно обратиться в свою управляющую компанию с соответствующей заявкой, а также принять меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью.

Необходимо с осторожностью пользоваться системой горячего водоснабжения: в первую очередь открывать кран с холодной водой, а также не допускать самостоятельного использования системы ГВС маленькими детьми.

В период испытаний самарцам не следует подходить к местам парения и парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.

В случае выявления дефектов энергетики оперативно их устранят. Подача отопления и горячего водоснабжения будет восстановлена совместно с обслуживающими организациями после завершения ремонта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5