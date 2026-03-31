"Т Плюс" проведёт температурные испытания тепловых сетей в Самаре

В начале апреля специалисты "Т Плюс" проверят состояние тепловых сетей в нескольких районах Самары.
С 7 по 8 апреля энергетики испытают повышенной температурой воды коммуникации Самарской ГРЭС в Самарском и Ленинском районах областной столицы, в границах улиц: Осипенко, проспект Ленина, Арцыбушевская, Садовая, Максима Горького, Волжский проспект.
С 9 по 10 апреля испытания затронут сети от Безымянской отопительной котельной в Промышленном и части Советского района, в границах улиц: Вольская, Кирова, Победы, Земеца, Береговая, Ближняя, Заводское шоссе, Советской Армии.
Этот вид диагностики проводится раз в пять лет и является обязательным в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок". Температурные испытания позволяют выявить дефекты коммуникаций и компенсаторов — устройств, отвечающих за сохранность труб при резких перепадах температур. Кроме того, данный вид диагностики также помогает оценить безопасность работы оборудования внутри многоквартирных домов.
Энергетики уже направили УК, ТСЖ и ЖСК и в социально-значимые учреждения все необходимые инструкции по подготовке и прохождению температурных испытаний. В частности, для безопасности жителей Самары в зоне проведения испытаний будет временно приостановлена подача тепла для школ, детских садов и медицинских учреждений.
Вместе с тем, риск попадания воды температурой выше 75°С в краны с горячей водой не исключён, при неисправном внутридомовом оборудовании Обеспечение температуры горячего водоснабжения в точках водоразбора не выше 75°С согласно действующего законодательства возлагается на УК и ТСЖ. В случае превышения температуры ГВС в квартире, жильцам необходимо срочно обратиться в свою управляющую компанию с соответствующей заявкой, а также принять меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью.
Необходимо с осторожностью пользоваться системой горячего водоснабжения: в первую очередь открывать кран с холодной водой, а также не допускать самостоятельного использования системы ГВС маленькими детьми.
В период испытаний самарцам не следует подходить к местам парения и парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.
В случае выявления дефектов энергетики оперативно их устранят. Подача отопления и горячего водоснабжения будет восстановлена совместно с обслуживающими организациями после завершения ремонта.
