В 11 населенных пунктах региона 30 марта был побит рекорд по теплу

В понедельник, 30 марта, сразу в 11 населенных пунктах Самарской области был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха, передает Приволжское УГМС.
В Самаре был побит рекорд от 30 марта 1995 года — тогда воздух прогрелся в городе до +15,8°С. В 2026 году столбик термометра поднялся до +18,5°С, отклонение составило 2,7°С.
Также температурный рекорд 31-летней давности был побит в Аглосе, Кинель-Черкассах (1995, 2020), Тольятти (1995,2020), Авангарде, Большой Глушице, Безенчуке и Серноводске.
В Сызрани последний раз так тепло 30 марта было в 1977 г. и 2020 г. В Клявлино был перекрыт рекорд 2009 года, а в Челно-Вершинах — рекорд 2020 года.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2026 г. °С
|
Отклонение в °С
|
Клявлино
|
+13,0/2009
|
+17,0
|
4,0
|
Самара
|
+15,8/1995
|
+18,5
|
2,7
|
Аглос
|
+16,5/1995
|
+19,3
|
2,8
|
К.Черкассы
|
+16,1/1995,2020
|
+17,7
|
1,6
|
Тольятти
|
+16,0/1995,2020
|
+20,0
|
4,0
|
Сызрань
|
+15,0/1977,2020
|
+17.7
|
2,7
|
Авангард
|
+18,4/1995
|
+20,1
|
1,7
|
Б-Глушица
|
+18.0/1995
|
+21,0
|
3,0
|
Безенчук
|
+17,7/1995
|
+19.1
|
1,4
|
Ч-Вершины
|
+14,3/2020
|
+18,1
|
3,8
|
Серноводск
|
+15,5/1995
|
+17,8
|
2,3
