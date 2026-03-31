В 11 населенных пунктах региона 30 марта был побит рекорд по теплу

В понедельник, 30 марта, сразу в 11 населенных пунктах Самарской области был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха, передает Приволжское УГМС.

В Самаре был побит рекорд от 30 марта 1995 года — тогда воздух прогрелся в городе до +15,8°С. В 2026 году столбик термометра поднялся до +18,5°С, отклонение составило 2,7°С.

Также температурный рекорд 31-летней давности был побит в Аглосе, Кинель-Черкассах (1995, 2020), Тольятти (1995,2020), Авангарде, Большой Глушице, Безенчуке и Серноводске.

В Сызрани последний раз так тепло 30 марта было в 1977 г. и 2020 г. В Клявлино был перекрыт рекорд 2009 года, а в Челно-Вершинах — рекорд 2020 года.