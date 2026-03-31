Банковские активы холдинга "РТ-Финанс" вошли в рейтинг 100 надежных банков России

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сразу два банка, входящие в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех, подтвердили свою репутацию стабильно работающих кредитных организаций и вошли в ежегодный рейтинг Forbes "100 надежных банков России". По итогам 2025 года банк НОВИКОМ занял 19-ю строчку рейтинга, а "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" — 39-ю.

Фото: предоставлено Новикомбанком

По сравнению с 2024 годом НОВИКОМ укрепил позиции в рейтинге и поднялся на 6 пунктов, заняв 19-ю строчку. "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", как стабильно функционирующая кредитная организация, занял 39-ю строчку в рейтинге надежных банков за 2025 год.

Рейтинг Forbes ежегодно оценивает устойчивость и платежеспособность банков в рублевой зоне, основываясь на данных независимых рейтинговых агентств АКРА, "Эксперт РА", НКР и НРА. При формировании списка эксперты опираются на ключевые финансовые показатели: размер активов, капитал, ликвидность, устойчивость к макроэкономическим изменениям, качество корпоративного управления и репутацию банка.

Рейтинг "100 надежных банков России", ежегодно публикуемый Forbes, является одним из наиболее авторитетных ориентиров на финансовом рынке. В его основе лежит анализ кредитоспособности банков и их способности своевременно выполнять обязательства перед клиентами и партнерами. Попадание в рейтинг рассматривается как важный показатель деловой репутации и усиливает доверие со стороны клиентов, инвесторов и делового сообщества.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

