Общество

Режиссер Илья Учитель встретился с участниками чтецкого клуба школы Кинельского района

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Встреча с лектором Российского общества "Знание", кинорежиссером Ильей Учителем состоялась в школе № 8 имени воина-интернационалиста Кафидова п. г. т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области.

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализует Российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошел в список самых активных клубов страны.

В рамках федерального проекта "Чтецкие программы" Российского общества "Знание" гость пообщался с юными читателями о роли литературы в жизни человека, о книгах, которые формируют вкус и мировоззрение, а также о своем пути в профессию. Центральными темами разговора стали ценность чтения как интеллектуальной тренировки, важность осознанного выбора литературы и то, как книги, прочитанные в нужный момент, могут дать правильное начало. Школьники не только задавали вопросы, но и сами демонстрировали свои таланты: читали басни, отрывки из прозы и конкурсные работы, а режиссер делился своими наблюдениями и давал практические советы по выразительному чтению.

Встречу открыла директор школы Елена Васильева. Она с гордостью отметила, что с осени 2025 года в учебном заведении начал функционировать чтецкий клуб, благодаря чему дети вновь возвращаются к книгам. Руководитель подчеркнула, что ребята постоянно участвуют в обсуждениях прочитанного, и видна их искренняя заинтересованность. По итогам февраля 2026 года площадка вошла в число призеров и получила награду — эту встречу с известным режиссером.

Директор Кинельского ресурсного центра Анна Гулина добавила, что для всего образовательного округа, объединяющего 31 учреждение, достижение школы № 8 является большим событием.

Отвечая на вопросы школьников, Илья Учитель рассказал, что не помнит свою самую первую книгу, поскольку учился в гуманитарной школе, где с первого класса приходилось много читать, и любовь к чтению пришла не сразу. Режиссер подчеркнул, что чтение — это тренировка собственного интеллекта: новые слова входят в лексикон, а когда начинаешь понимать, как много это дает интеллектуально и духовно, то уже не можешь жить без книг. Первым произведением, которое произвело на него особое впечатление, стала книга "Над пропастью во ржи", прочитанная в нужный момент и давшая правильное начало.

Рассказывая о книгах, которые формируют вкус и помогают в работе лектор Общества "Знание" с теплотой рассказал о своей бабушке-филологе, которая, казалось, прочла все книги на свете. Именно она помогала ему готовиться к экзаменам: студент приходил к ней со списком билетов, бабушка рассказывала о каждом произведении, а на экзамене строгий педагог ставила пятерки за "оригинальное мнение", которое на самом деле принадлежало бабушке.

Режиссер признался, что в детстве его закрывали на даче с папкой книг, заданных для обязательного летнего чтения, и именно такой жесткий подход привил ему любовь к чтению. Говоря о книгах, которые перечитывает, гость назвал "Мастера и Маргариту" — роман, который каждый раз открывается новыми смыслами. Среди любимых авторов он выделил Довлатова, чьи произведения близки по духу, и Пушкина, чей слог и стихи, по мнению режиссера, не имеют равных в мировой литературе.

"Современная литература часто оказывается достаточно взрослой, и выбрать что-то с ходу сложно. Могу предложить обратить внимание на роман "Авиатор". Но для младшего возраста это произведение может быть сложным. Как альтернативный путь, советую не пренебрегать школьной программой. Например, в моем детстве интересным и авантюрным произведением был "Маленький лорд Фаунтлерой" — книга, с которой вполне можно познакомиться", — поделился Илья Учитель.

Встреча продолжилась выступлениями учеников. Шестиклассница Агата Тюзенова прочитала басню Крылова "Волк на псарне". Затем ведущий предложил совместное чтение отрывков из рассказа Тургенева "Хорь и Калиныч": гость начал, а ученики девятого, десятого и одиннадцатого классов продолжили. Режиссер отметил, что ребята, судя по всему, читали произведение и справились с заданием с азартом и даже лучше, чем он сам. Особые аплодисменты заслужила ученица восьмого класса Екатерина Шелягина, призер окружного этапа конкурса "Живая классика", которая прочитала рассказ Валентина Постникова "Макулатура".

В ходе блиц-опроса режиссер назвал книгу, которую не читать просто невозможно, — "Гарри Поттер", книгу, которая смешит, — "Заповедник" Довлатова, а книгу, от которой хочется плакать, — "Братья Карамазовы".

На вопрос о пути в профессию режиссер признался, что выбора особо не было — он вырос в кинематографической семье, к шестнадцати-семнадцати годам сам "заболел кино" и поступил на режиссерский факультет, хотя сначала хотел стать оператором.

Отвечая на вопрос о самом сложном производстве, Илья Учитель рассказал, что труднее всего давался "Летучий корабль": масштабный проект с новыми технологиями, которые в стране еще не были освоены, занял около четырех лет.

В завершении мероприятия Илья Учитель вручил школе сертификат победителя рейтинга проекта "Чтецкие программы", а также благодарность педагогу Ирине Волынской за высокий профессионализм и значимый вклад в развитие культуры чтения и популяризацию отечественной литературы среди молодежи. Встреча завершилась автограф-сессией и общей фотосессией, оставив у участников яркие впечатления и, возможно, новые идеи для чтения.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

