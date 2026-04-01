Селянин из Шигонского района хранил в кастрюле марихуану

В Шигонском районе полиция задержала подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере, передает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Шигонского района поступила информация о том, что ранее судимый за хранение наркотиков 30-летний житель одного из сел Шигонского района после отбытия наказания в колонии не встал на путь исправления и может быть причастен к незаконному обороту запретных средств.

Правоохранители осмотрели частный дом, где жил мужчина и нашли в кухонном шкафу кастрюлю с 220 граммами марихуаны.

Со слов задержанного, смесь он приготовил из дикорастущих растений, собрав их на заброшенном участке и хранил для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хранение наркотических средств в крупном размере".