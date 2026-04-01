С 1 апреля изменилось расписание судов на маршруте Самара - Рождествено

С 1 апреля меняется расписание судов на линии Самара - Рождествено.

Об этом в среду сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Первый рейс из Самары стартует в 6:45, заключительный - 20:00. Из Рождественно теплоход будет отправляться в 6:15 по утрам и в 19:00 по вечерам.

В расписание могут вноситься изменения из-за обстановки на реке.