В Самарской области спасатели тушили пал травы

Во вторник, 31 марта, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в поселке Нижегорский произошло возгорание травы на площади 500 кв. м.
Открытое горение ликвидировано пожарно-спасательным отрядом в течение двух часов, сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
МЧС России напоминает, что пал травы запрещен.
Соблюдай правила пожарной безопасности:
не разводи костер в лесу (даже вблизи водоемов);
не поджигай сухую траву на полях или полянах в лесу;
не бросай непотушенные спички или сигареты;
не бросай на обочину из окна автомобиля окурок, он может стать причиной лесного пожара.