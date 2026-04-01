В Самарской области спасатели тушили пал травы

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Самарской области ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 31 марта, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в поселке Нижегорский произошло возгорание травы на площади 500 кв. м.

Открытое горение ликвидировано пожарно-спасательным отрядом в течение двух часов, сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

МЧС России напоминает, что пал травы запрещен.