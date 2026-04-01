Иван Носков: "Самарцы достойно служат и выполняют поставленные задачи"

Глава Самары Иван Носков вернулся из командировки в зону СВО, где вместе со своим заместителем по вопросам СВО Сергеем Карасевым передал ценный гуманитарный груз и пообщался с самарскими бойцами в трех населенных пунктах. О поездке мэр рассказал в своем канале МАХ.

Первая точка - город Снежное. Здесь одиннадцати военнослужащим были вручены награды за мужество и отвагу, проявленную в боях за освобождение населенного пункта Удачное в феврале 2026 года.

"Сейчас это тыл, место дислокации разведки и операторов FPV. Из Самары сюда доставили гуманитарный груз и обсудили, что еще необходимо для успешного выполнения боевых задач. Бойцам из Снежного в основном нужна спецтехника для дронов", - пишет мэр.

Сбор и доставка гуманитарных грузов из Самары проходят централизованно, поэтому по договоренности с самарскими промышленными предприятиями отправим необходимое буквально в ближайшие дни. Бойцы просили передать особую благодарность коллективу и руководству Самарского подшипникового завода за ЧПУ.

"Далее были еще встречи с самарскими бойцами, но разглашать названия населенных пунктов нельзя, поэтому расскажу только в общих чертах - свои узнают", - рассказывает Иван Носков.

В пункте управления соединений 2-й гвардейской общевойсковой армии переговорили с командующим армией, командирами соединений, военнослужащими из Самары. Передали аппаратуру связи для руководства войсками, в ближайшие день-два в пункт дополнительно доставят 30 км оптоволокна - груз уже выехал из Самары. Запрос в этом населенном пункте в основном на дроны и запчасти к ним, средства связи, сети.

Третья точка командировки - командный пункт самарского полка 1445. Служат там в основном самарцы, пообщались и с бойцами из других городов Самарского региона. Передали в распоряжение полка две специально оборудованные "Нивы", средства связи и РЭБ.

В том же населенном пункте встретились с бывшим сотрудником клиники Самарского государственного медицинского университета, сейчас он военврач-хирург, руководит медпунктом. В ближайшие дни совместно с СамГМУ будет обсуждаться формирование гуманитарной помощи их коллеге - в медикаментах потребности нет, но нужна аппаратура для послеоперационного восстановления.

"В целом отзывы о самарцах от командиров хорошие, все достойно служат и выполняют поставленные боевые задачи. Личных просьб и жалоб у военнослужащих немного. Бойцы передают привет семьям и близким. И напоминают, что существуют объективные проблемы со связью даже в освобожденных населенных пунктах, поэтому просят родных не волноваться сверх меры.

Во время командировки "за ленточку", когда была связь, читал ваши комментарии, сообщения, отвечал ВКонтакте (https://vk.ru/club.ivan.noskov), отдавал в работу и кое-что взял на личный контроль. Спасибо, что подсказываете городским службам проблемные точки. Не буду говорить, что все познается в сравнении, но… Сигнал оповещения об опасности у нас звучит совсем иначе, чем там. Там он означает реальную опасность, совсем близкую. У нас это призыв посмотреть информацию на официальных страницах в МАХ губернатора Самарской области (https://max.ru/Fedorischev63) и моей, включить телеканал ГИС (https://max.ru/samaragis), где транслируется на все время угрозы подробная инструкция к действию, и выполнить несложные инструкции", - пишет Иван Носков.