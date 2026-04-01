"Авито.Работа": Токари, изолировщики и автомаляры вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих и линейных специалистов в Самарской области

Эксперты "Авито.Работы" проанализировали динамику спроса работодателей в I квартале 2026 года и определили наиболее высокооплачиваемые и востребованные профессии в сегменте рабочих и линейных специальностей, а также в сфере транспорта и логистики.

Отдельно аналитики "Авито.Работы" зафиксировали самые высокие зарплатные предложения по ряду рабочих и линейных специальностей. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в I квартале 2026 года в Самарской области стали токари - работодатели предлагали им в среднем 159398 руб./мес.

В число наиболее высокооплачиваемых профессий также вошли изолировщики (им предлагали 151000 руб./мес.) и автомаляры, чьи средние предлагаемые зарплаты достигали 140857 рублей в месяц.

При этом приведенные здесь и далее средние зарплатные предложения представляют собой усредненные зарплатные вилки, заявленные работодателями в описании вакансий. Некоторые вакансии также предполагают вахтовый метод работы. Итоговый заработок может отличаться в зависимости от региона, премий и фактического количества отработанных смен, если формат занятости подразумевает посменную занятость.

Отдельно аналитики "Авито.Работы" зафиксировали самые высокие приросты числа новых вакансий по ряду рабочих и линейных специальностей по всей России. Больше всего спрос вырос на сборщиков мебели - за год он увеличился в 2,4 раза (+144%), а средние зарплатные предложения составили 99 794 руб/мес. Эти специалисты могут быть заняты сборкой мебели как в производственном цеху, так и в торговом зале или на объекте у клиента.

На второй строчке расположились механики - специалисты по диагностике, обслуживанию и ремонту оборудования, техники и производственных систем. Спрос на них вырос в 2,2 раза (+118%) за год, а средняя предлагаемая зарплата достигла 112933 руб./мес. Механики востребованы в промышленности, строительстве, транспорте, логистике и на производственных предприятиях.

Замыкают топ наиболее востребованных рабочих и линейных профессий операторы котельной и пилорамщики: спрос на обе специальности вырос в 2,1 раза (+110%) год к году. Операторы котельной следят за работой котельного оборудования и при необходимости выполняют простые ремонтно-профилактические работы - в I квартале 2026 года им предлагали в среднем 51420 руб./мес. за посменную занятость. Как правило, они работают в режиме 2/2, 1/3 или 5/2. Пилорамщики, занимающиеся распиловкой древесины и подготовкой пиломатериалов на специализированном оборудовании, за тот же период могли рассчитывать на 68755 руб./мес.



В сфере транспорта и логистики наиболее востребованными в I квартале 2026 года в России стали водители грузового транспорта. За год число вакансий для них увеличилось на 27%, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 42% и составили 127935 руб./мес. На втором месте по динамике спроса в отрасли оказались водители спецтехники - количество вакансий для них выросло на 22%, а среднее зарплатное предложение достигло 79 624 руб./мес. В тройку лидеров также вошли водители-дальнобойщики: спрос на них увеличился на 16%, при этом именно они стали наиболее высокооплачиваемыми специалистами в транспортно-логистическом сегменте. В среднем работодатели предлагали им 183 711 руб./мес.

При этом уровень дохода водителей во многом зависит от режима труда и отдыха: по общему правилу водитель может находиться за рулем не более девяти часов в сутки, в отдельных случаях - до 10 часов не более двух раз в неделю; при этом общее время управления не должно превышать 56 часов в неделю и 90 часов за две последовательные недели. Поэтому фактический заработок часто определяется не только базовой ставкой, но и графиком, длительностью рейсов и количеством отработанного времени.

"В начале 2026 года работодатели сохраняют высокий интерес к рабочим и линейным специалистам - от производства и технического обслуживания до логистики и перевозок. Мы видим, что компании продолжают искать сотрудников в направлениях, где особенно важны практические навыки, техническая подготовка и готовность быстро включаться в рабочие задачи. Это подтверждает как динамика спроса на представителей рабочих и линейных профессий, так и рост средних предлагаемых зарплат: например, наиболее значительно за год они увеличились у сварщиков (+70%), обмотчиков (+69%) и операторов станка (+69%). Такая динамика показывает, что специалисты прикладного профиля сохраняют важную роль в экономике и остаются значимыми для дальнейшего развития рынка труда", - комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления "Авито.Работы".