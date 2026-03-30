16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки Финансы

Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п.п.

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 апреля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентных пункта (п.п.) при первоначальном взносе от 20,1% до 50%.

Минимальные ставки на Домклик составят: от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16% — на покупку вторичного, и от 17,6% — по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки).

Кроме того, Сбер снижает ставки на 1 п. п. по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" и на 0,5 по программе "Рефинансирование под залог недвижимости".

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка:

"С марта 2025 по март 2026 года средневзвешенная ставка Сбера снизилась почти на 10 п. п. — с 29,6% до 19,8%.

Уменьшение средней ставки позитивно отразилось на динамике выдач по рыночным программам. По итогам 2 кв. 2025 года общая сумма ипотечного кредитования по базовой ипотеке выросла на 60% по сравнению с 1 кв. 2025 — до 82,7 млрд руб. В 3 кв. выдачи составили более 153 млрд руб., а в 4-м кв. вышли на максимальные показатели в 261,7 млрд руб.

Растущий спрос на базовую ипотеку продолжается и в 2026 году. По итогам неполного 1 кв. 2026 года выдачи рыночной ипотеки превысили 191 млрд руб., что почти в 4 раза больше, чем за 1 кв. 2025 года".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5