Авито Реклама: продавцам стала доступна расширенная статистика в рекламном кабинете

Авито Реклама расширила набор аналитических инструментов для продавцов, реклама которых показывается на площадке и ведет пользователей на магазины внутри платформы. Теперь эффективность рекламных кампаний можно оценивать по ключевым для бизнеса метрикам. Среди них: подписки на профиль продавца и число контактов после кликов по рекламе.

Проверить расширенные показатели кампании можно в разделе "Cтатистика" рекламного кабинета. Новые метрики отображаются как на уровне всей кампании, так и в разрезе рекламных групп.

Раньше продавцы технологической платформы Авито анализировали итоги кампаний по количеству показов баннеров и кликов по ним. Теперь предприниматели могут оценивать эффективность кампаний по параметрам, которые напрямую влияют на бизнес, и своевременно оптимизировать настройки.

"Чем проще предпринимателю запустить и оптимизировать рекламу, тем быстрее растет его бизнес. По данным РБК, Авито является самой удобной площадкой для старта собственного дела по продаже товаров. Нам как пока еще молодой рекламной платформе также важно добавлять и развивать инструменты для компаний любого масштаба. Расширенная статистика по подпискам на профиль продавца и количеству контактов после взаимодействия с рекламой — важный в этом направлении", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.