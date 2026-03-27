АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" — в рейтинге 100 надёжных банков России по версии Forbes

АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" вошел в рейтинг 100 надёжных банков России, составленный авторитетным деловым изданием Forbes в 2026 году.

Ежегодный рейтинг Forbes отмечает самые устойчивые и прозрачные финансовые организации. При формировании рейтинга эксперты учитывают данные аккредитованных Банком России рейтинговых агентств, ключевые финансовые показатели, устойчивость к макроэкономическим рискам, прозрачность структуры собственности, качество корпоративного управления и репутацию банка.

Включение АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" в топ‑100 банков России подтверждает финансовую стабильность кредитной организации и соответствие высоким стандартам надежности. Это результат эффективной стратегии банка, сочетающей низкорисковую кредитную политику, уверенную достаточность капитала, а также высокое качество корпоративного управления.