Губернатор рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании

В понедельник, 30 марта, в правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
К главе региона обратилась мама погибшего участника СВО и сообщила, что карта "Zа Победу!" не действует на межмуниципальном маршруте Самара-Большая Глушица.
"Не должно быть случаев, когда сбоит одна из важнейших мер поддержки для семей участников специальной военной операции", — сказал Вячеслав Федорищев. Губернатор поручил министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области дополнительно проанализировать всю систему и маршруты, чтобы исключить подобные ситуации.
В мессенджер Макс жители Кировского района Самары написали губернатору с просьбой убрать мусор рядом с аптекой. Со слов жителей, они уже обращались в управляющую компанию и в администрацию — везде был ответ, что это не их полномочия.
"Системность — это в первую очередь наведение порядка по полномочиям, кто за что отвечает. На примере этой ситуации можно сказать, что не отрабатываются такие простые вещи. И это приводит к ощущению заброшенности городских территорий. Порядок на территории города нужно наводить комплексно, технологии подключать, волонтеров, чтобы они за 3-4 дня собрали фотомассив, привязанный к геолокации", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.
Об инцидентах в социальных сетях доложила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Она сообщила о том, что уже удалось решить.
Так в Самаре во дворе дома № 222 на ул. Стара-Загора по временной схеме ликвидирован провал грунта из-за работ на сетях. До конца мая асфальтовое покрытие будет полностью восстановлено. Также в Самаре литым асфальтом проведен аварийный ремонт участка дороги на Заводском шоссе. В Отрадном в многоэтажном доме на ул. Сабирзянова организован ремонт кровельного покрытия. Жители Куйбышевского района Самары жаловались на подтопление тротуара на Пугачевском тракте 19 — работы по отводу талых вод были организованы.
Кроме того, Дина Черемушкина рассказала о проблемах, с которыми обращаются жители. Здесь отметим некоторые из обращений. В Самаре жители сообщили о разрушении тротуара на пересечении улиц Ярмарочной и Галактионовской, на улице Гая, д. № 21 после проведения работ на тепловых сетях проваливается асфальт. Аналогичных обращений было несколько.
Жители Куйбышевского района Самары попросили ликвидировать несанкционированную свалку автомобильных покрышек на ул. Бакинская, д. № 22а рядом с административным зданием.
Помимо этого, Дина Черемушкина сообщила, что самарцы попросили обезопасить детскую площадку на общественном пространстве на улице Солнечной, в районе дома № 59. С просьбой привести в порядок захламленную территорию районе дома № 37а по улице Победы обратились жители Тольятти. Все обращения взяты в работу и находятся на контроле у губернатора.
"На территориях главам необходимо достаточно быстро отработать по тем материалам, которые были озвучены, и по всем обращениям, которые приходят нам в систему ЦУР, работу строить", — добавил Вячеслав Федорищев.
