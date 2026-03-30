Губернатор Власть и политика

Губернатор рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 30 марта, в правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.

К главе региона обратилась мама погибшего участника СВО и сообщила, что карта "Zа Победу!" не действует на межмуниципальном маршруте Самара-Большая Глушица.

"Не должно быть случаев, когда сбоит одна из важнейших мер поддержки для семей участников специальной военной операции", — сказал Вячеслав Федорищев. Губернатор поручил министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области дополнительно проанализировать всю систему и маршруты, чтобы исключить подобные ситуации.

В мессенджер Макс жители Кировского района Самары написали губернатору с просьбой убрать мусор рядом с аптекой. Со слов жителей, они уже обращались в управляющую компанию и в администрацию — везде был ответ, что это не их полномочия.

"Системность — это в первую очередь наведение порядка по полномочиям, кто за что отвечает. На примере этой ситуации можно сказать, что не отрабатываются такие простые вещи. И это приводит к ощущению заброшенности городских территорий. Порядок на территории города нужно наводить комплексно, технологии подключать, волонтеров, чтобы они за 3-4 дня собрали фотомассив, привязанный к геолокации", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Об инцидентах в социальных сетях доложила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Она сообщила о том, что уже удалось решить.

Так в Самаре во дворе дома № 222 на ул. Стара-Загора по временной схеме ликвидирован провал грунта из-за работ на сетях. До конца мая асфальтовое покрытие будет полностью восстановлено. Также в Самаре литым асфальтом проведен аварийный ремонт участка дороги на Заводском шоссе. В Отрадном в многоэтажном доме на ул. Сабирзянова организован ремонт кровельного покрытия. Жители Куйбышевского района Самары жаловались на подтопление тротуара на Пугачевском тракте 19 — работы по отводу талых вод были организованы.

Кроме того, Дина Черемушкина рассказала о проблемах, с которыми обращаются жители. Здесь отметим некоторые из обращений. В Самаре жители сообщили о разрушении тротуара на пересечении улиц Ярмарочной и Галактионовской, на улице Гая, д. № 21 после проведения работ на тепловых сетях проваливается асфальт. Аналогичных обращений было несколько.

Жители Куйбышевского района Самары попросили ликвидировать несанкционированную свалку автомобильных покрышек на ул. Бакинская, д. № 22а рядом с административным зданием.

Помимо этого, Дина Черемушкина сообщила, что самарцы попросили обезопасить детскую площадку на общественном пространстве на улице Солнечной, в районе дома № 59. С просьбой привести в порядок захламленную территорию районе дома № 37а по улице Победы обратились жители Тольятти. Все обращения взяты в работу и находятся на контроле у губернатора.

"На территориях главам необходимо достаточно быстро отработать по тем материалам, которые были озвучены, и по всем обращениям, которые приходят нам в систему ЦУР, работу строить", — добавил Вячеслав Федорищев.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

