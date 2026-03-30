16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк — победитель премии Банки.ру в специальной номинации "Цифровая трансформация года" ВТБ: пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости Дмитрий Кофтункин, ОТП Банк: "Нельзя недооценивать силу внутренних коммуникаций" ВТБ отчитался о прибыли за первые два месяца 2026 года Россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах

Банки Финансы

ОТП Банк — победитель премии Банки.ру в специальной номинации "Цифровая трансформация года"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк стал лауреатом премии Банки.ру, получив специальную награду в номинации "Цифровая трансформация года". Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 27 марта 2026 года в Москве.

Специальная номинация "Цифровая трансформация года" учреждена за прорывные инновации в цифровизации, которые упрощают доступ к финансовым услугам для россиян. При выборе победителя оценивается масштаб и сложность внедрения передовых технологий (включая уникальные API интеграции), удобство и скорость онлайн сервисов.

Развитие подобных сервисов — одно из приоритетных направлений для ОТП Банка. Благодаря активной работе над реализацией проектов в 2025 году, уже в феврале 2026 года новые клиенты банка получили возможность оформить кредит наличными через финансовый маркетплейс Банки.ру без посещения офиса. А в конце марта текущего года на платформе был успешно реализован инновационный проект по оформлению виртуальной цифровой дебетовой карты ОТП Банка полностью онлайн. Это первый проект по дистанционному оформлению полноценной дебетовой карты на ОФП Банки.ру без личного присутствия клиента в офисе финансовой организации.

ОТП Банк — универсальный российский банк, основан в 1994 году, входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк входит в число 20 крупнейших банков России по активам, занимает 1-е место на рынке POS-кредитования, 5-е место на рынке автокредитов и 6-е место на рынке кредитов наличными. Банк обладает высокими рейтингами финансовой устойчивости от ведущих национальных агентств от АКРА на уровне АА-(RU), прогноз "стабильный" и "Эксперт РА" на уровне ruAA-, прогноз "стабильный".

Банки.ру — самый большой финансовый маркетплейс в России (на основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 году, ООО "Тибурон" и АО "ИОМ Анкетолог" в 2023 году). Технологичные сервисы финансового маркетплейса позволяют подобрать по индивидуальным параметрам и оформить онлайн самые выгодные финансовые и страховые продукты более чем в 300 банках, микрофинансовых, страховых и инвестиционных компаниях. Банки.ру включен в реестр операторов финансовой платформы Банка России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5