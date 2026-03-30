ОТП Банк — победитель премии Банки.ру в специальной номинации "Цифровая трансформация года"

ОТП Банк стал лауреатом премии Банки.ру, получив специальную награду в номинации "Цифровая трансформация года". Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 27 марта 2026 года в Москве.

Специальная номинация "Цифровая трансформация года" учреждена за прорывные инновации в цифровизации, которые упрощают доступ к финансовым услугам для россиян. При выборе победителя оценивается масштаб и сложность внедрения передовых технологий (включая уникальные API интеграции), удобство и скорость онлайн сервисов.

Развитие подобных сервисов — одно из приоритетных направлений для ОТП Банка. Благодаря активной работе над реализацией проектов в 2025 году, уже в феврале 2026 года новые клиенты банка получили возможность оформить кредит наличными через финансовый маркетплейс Банки.ру без посещения офиса. А в конце марта текущего года на платформе был успешно реализован инновационный проект по оформлению виртуальной цифровой дебетовой карты ОТП Банка полностью онлайн. Это первый проект по дистанционному оформлению полноценной дебетовой карты на ОФП Банки.ру без личного присутствия клиента в офисе финансовой организации.

ОТП Банк — универсальный российский банк, основан в 1994 году, входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк входит в число 20 крупнейших банков России по активам, занимает 1-е место на рынке POS-кредитования, 5-е место на рынке автокредитов и 6-е место на рынке кредитов наличными. Банк обладает высокими рейтингами финансовой устойчивости от ведущих национальных агентств от АКРА на уровне АА-(RU), прогноз "стабильный" и "Эксперт РА" на уровне ruAA-, прогноз "стабильный".

Банки.ру — самый большой финансовый маркетплейс в России (на основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 году, ООО "Тибурон" и АО "ИОМ Анкетолог" в 2023 году). Технологичные сервисы финансового маркетплейса позволяют подобрать по индивидуальным параметрам и оформить онлайн самые выгодные финансовые и страховые продукты более чем в 300 банках, микрофинансовых, страховых и инвестиционных компаниях. Банки.ру включен в реестр операторов финансовой платформы Банка России.