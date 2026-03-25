Авито: началось тестирование сервиса по защите сделок

На Авито Услугах началось тестирование сервиса по защите сделок, благодаря которому отношения и расчеты между заказчиками и исполнителями станут более предсказуемыми и безопасными. Теперь параметры сделки фиксируются сторонами до начала оказания услуг: объем, суть задачи, срок и стоимость. После этого заказчик подтверждает условия и оплачивает услугу — средства резервируются до ее завершения. В случае возникновения спорных ситуаций можно подключить независимого арбитра.

Расчеты выстраиваются по принципу эскроу: исполнитель получает деньги только после подтверждения результата со стороны клиента. Это позволяет исполнителю избежать неожиданных изменений объема работ, а заказчику — быть уверенным, что договоренности будут соблюдены.

На текущем этапе пилот сфокусирован на деловых услугах, где уже реализована значительная часть функциональности. Также инструмент тестируется в сегменте ремонта и отделки и категории "Перевозки и доставка".

В деловых услугах в пилоте участвуют категории: графический, веб- и мобильный дизайн, продвижение и реклама, бухгалтерия, тексты и переводы. В категории ремонта и отделки инструмент доступен в 14 направлениях, включая сантехнические работы, услуги электрика, сборку и ремонт мебели, ремонт окон и балконов, а также в ряде работ в сфере ремонта и отделки (укладка полов и плитки, поклейка обоев, штукатурные и кровельные работы).

Модель защищенных расчетов является стандартом для международных платформ услуг, при этом на российском рынке такие решения пока находятся в стадии развития. Запуск сервиса расширяет практику их применения и формирует более предсказуемую среду взаимодействия для заказчиков и исполнителей.

По данным исследования Авито Услуг, 48% заказчиков ждут от подобных инструментов прежде всего защиты от внезапного роста цены и нарушения договоренностей. Среди исполнителей 30% называют главным плюсом гарантию оплаты: оказал услугу — деньги придут.

"Рынок услуг во многом строится на прямых договоренностях между заказчиками и исполнителями. На практике это нередко приводит к конфликтным ситуациям: от изменения стоимости во время оказания услуг, до отказа от оплаты или претензий к качеству выполненной услуги. Пилотное тестирование защищенных сделок позволит проверить, как подобные механизмы могут повысить прозрачность взаимодействия и снизить риски для обеих сторон", — отметил старший директор Авито Услуг Александр Куроптев.

Сервис реализован совместно с партнером ООО "Авито Консалт". По итогам пилота планируется развитие и доработка механики, включая расширение сценариев использования и повышение удобства для пользователей.