Улучшение сервиса бронирования путевок в летние лагеря обсудили на оперативном совещании при губернаторе

В понедельник, 30 марта, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подробно был рассмотрен вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.

Глава региона отметил, что сложности с бронированием не раз становились поводом для жалоб и обращений граждан, последние два года системно обращали на это внимание. "В прошлом году по моему поручению на 10 тысяч было увеличено количество мест для летнего отдыха школьников. Это было решение капиталоемкое, но мы его приняли, потому что считаем, что здоровье и благополучие наших детей, развитие мероприятий по оздоровительной кампании — одна из наших основных задач. Кроме того, приняли меры по совершенствованию системы электронного бронирования путевок", — сообщил он.

Как доложил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян, на территории региона в этом году будет действовать 730 организаций летнего отдыха и оздоровления: 45 загородных лагерей, 681 лагерь дневного пребывания при школах, учреждениях дополнительного образования, 4 палаточных лагеря.

В областном бюджете предусмотрено более 87,7 млн рублей на ремонт и модернизацию действующей сети объектов. Кроме того, в Самаре, Сызрани, Тольятти и Волжском районе строятся 6 быстровозводимых модульных корпусов.

В целом на летнюю оздоровительную кампанию в этом году выделено 1,8 млрд рублей — это больше, чем в прошлом году (1,5 млрд). Общее количество мест составит 38 846 — на 1284 места больше. Льготных мест — 20729.

За счет областного бюджета в этом году отдохнут 11 тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей из семей участников специальной военной операции.

Предусмотрены региональные средства на компенсацию родителям за самостоятельно приобретенные путевки — таких мест в три раза больше, чем в прошлом году. Родительская доплата за путевку на 21 день составляет 12 415 рублей, на 14 дней — 8 276 рублей, за санаторную — 17 482 рубля. Сумма компенсации в 2026 году составляет до 17 482 рублей.

Получить бесплатные и льготные путевки можно через региональный портал Госуслуг, бесплатные путевки для детей в трудной жизненной ситуации и детей участников СВО — через комплексные центры социального обслуживания по месту жительства.

3 апреля в 15.00 в медиаагентстве "Самара 450" состоится пресс-конференция для родителей по вопросу организации летней оздоровительной кампании — 2026.

На региональном портале Госуслуг с 7 апреля с 15:00 будет доступна функция заполнения черновика заявления, 22 апреля в 15:00 стартует единый день бронирования путевок.

Также с 7 апреля начнет работать круглосуточный телефон горячей линии по вопросам летней оздоровительной кампании 2026 года — 8-800-707-61-23.

По словам директора ГБУ СО "Цифровой регион" Александра Денисова, главная страница сервиса бронирования путевок станет доступной на региональном портале Госуслуг 3 апреля. Учитывая опыт предыдущего года, предприняты меры для развития и повышения качества работы сервиса. При заполнении черновика все основные данные будут подгружены из учетной записи Госуслуг. Дата и время формирования черновика заявления никак ни влияет на бронирование. Александр Денисов рекомендовал пользователям авторизоваться на портале заранее, например, за 30 минут до начала бронирования, и в момент старта необходимо будет только нажать кнопку "отправить заявление". Сервис автоматически проверит наличие свободного места в лагере и смене, если оно есть, то будет зарезервировано. Если мест нет, то сервис проинформирует об этом сразу. Родители также оперативно будут получать сведения о дальнейших шагах по получению услуги.

Оптимизирована архитектура сервиса при высоких нагрузках, проведено его тестирование. Были переработаны ключевые компоненты и внедрены новые техники защиты, чтобы решить проблему ответа сервиса при одномоментной подаче большого числа заявлений и возможной атаке ботов. Пропускная способность канала связи расширена в 10 раз.

"Адреса сервиса добавлены в так называемые белые списки и доступны при ограничениях мобильного интернета. Для обеспечения надежной защиты сервиса от кибератак выстроена система с применением современных отечественных сертифицированных средств защиты. Периметр находится под непрерывным мониторингом Центра государственной системы обнаружения и противодействия кибератакам. Вся инфраструктура подготовлена, основные риски отработаны", — сообщил Александр Денисов.

"От того, как в эту кампанию будет построена работа, доверие родителей, которые подавали и подают заявки, либо вернется, либо мы опять будем вынуждены констатировать те или иные ошибки. Очень прошу этих ошибок не допускать", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор также сделал особый акцент на подготовке педагогических кадров и обеспеченности медицинским персоналом детских лагерей — эти вопросы также необходимо держать на контроле.

По сообщению Виктора Акопьяна, потребность в вожатских и педагогических кадрах в этом году составляет 2149 человек. Подготовка 1000 вожатых организована через Российские студенческие отряды в трех педагогических колледжах и Самарском государственном социально-педагогическом университете. Также более 1000 действующих педагогических работников будет привлечено из образовательных учреждений региона, графики их отпусков составляются с учетом данной рабочей нагрузки.

И.о. министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко отметил, что в лагерях дневного пребывания помощь оказывается медицинскими работниками, закрепленными за этими образовательными организациями. Минздрав оказывает содействие в комплектовании штата медработников в загородных и палаточных детских лагерях — этот вопрос решается точечно с участием медицинских учреждений, за которыми эти лагеря закреплены. Традиционный обучающий семинар для всех задействованных медработников пройдет в мае с участием представителей Управления Роспотребнадзора по Самарской области, министерства образования и других ведомств.

Кроме того, важный вопрос при подготовке объектов — обеспечение безопасности. "Всегда обращаем внимание на состояние объектов, ту работу, которую ведет Ростехнадзор, МЧС по линии аудита, оценки и, как следствие, рекомендациям доработки вопросов безопасности", — подчеркнул губернатор.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин сообщил о готовящихся внеплановых проверках в отношении ряда объектов, в том числе тех, где по итогам 2025 года были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Вячеслав Федорищев поручил врио министра образования региона вместе с главами отработать замечания по объектам: "Через неделю мне индивидуальный доклад по готовности, а если в каких-то муниципальных образованиях вы видите риски, то вместе с этими главами ко мне приходите, мы им поможем работу выстроить".

Также губернатор поручил обеспечить возведение в срок и полную готовность, приемку шести модульных корпусов. На особом контроле — детский оздоровительный лагерь в Волжском районе, столовая которого в январе 2026 года пострадала от пожара. Сейчас там ведутся работы по восстановлению и благоустройству. Губернатор поручил главе Волжского района Александру Шаркову проработать наилучший вариант обеспечения питанием детей.

"С первым заместителем губернатора — председателем правительства Самарской области Шабалатовым Виталием Алексеевичем будьте на связи и обеспечьте, чтобы и Роспотребнадзор успел все мероприятия провести и согласовал эти решения с точки зрения организации питания, чтобы не было никаких вопросов к открытию лагеря", — поручил Вячеслав Федорищев главе района.