Виктор Шамрай избран президентом Торгово-промышленной палаты Тольятти на новый срок

В понедельник, 30 марта, состоялась XI очередная отчетно-выборная конференция Союза "Торгово-промышленная палата Тольятти". Были рассмотрены ключевые аспекты деятельности организации за прошедший пятилетний период и определены приоритетные направления развития на 2026-2031 годы. В мероприятии приняли участие делегаты из состава членов ТПП Тольятти, а также представители власти и делового сообщества из других регионов ПФО.

При подведении итогов работы в выступлениях участников конференции были отмечены достижения Палаты в поддержке и развитии предпринимательской деятельности, развитии эффективных деловых связей и реализации социально-экономических проектов.

Александр Якунин, председатель Союза "Ульяновская ТПП" и президент Ассоциации ТПП Приволжского федерального округа, отметил: "ТПП Тольятти является муниципальной организацией, но при этом ее деятельность сравнима со многими региональными палатами, а иногда даже превосходит их по некоторым показателям. В ПФО работают 14 муниципальных и три региональные палаты. Базовый стандарт для региональных палат составляет 200 членов ТПП, у тольяттинской же их свыше трехсот. И по другим показателям, таким как объем выручки, а также объем оказываемых услуг, ТПП Тольятти превышает отдельные субъекты ПФО".

На недавно состоявшемся заседании правления ТПП России деятельность ТПП Тольятти была признана удовлетворительной, а Виктор Шамрай рекомендован для переизбрания в качестве ее руководителя на новый пятилетний срок.

"Мы в Ассоциации ТПП Приволжского федерального округа горячо поддержали это решение, потому что за 10 лет работы вместе с Виктором Николаевичем у нас сложились добрые доверительные отношения, мы плотно работаем, предприниматели наших регионов активно взаимодействуют и сотрудничают. Кроме того, сегодня очень активно развивается международная деятельность, в силу известных событий идет переориентация на страны Азии и Африки, и здесь мы тоже тесно сотрудничаем. С учетом опыта взаимодействия наших палат во всех этих направлениях, уверен, что мы выйдем на новый виток, который позволит развиваться бизнесу, региону Самарской области и, соответственно, в целом России", - сказал Александр Якунин.

Общественный советник главы городского округа Тольятти по инфраструктурным проектам и взаимодействию с предприятиями Алексей Бузинный в своем выступлении подчеркнул: "ТПП - это важный и надежный мост между властью и предпринимателями, поскольку институт торгово-промышленных палат отстаивает интересы предпринимателей на всех уровнях. Хочется отметить особую роль ТПП г. Тольятти, поскольку 32000 предприятий малого и среднего бизнеса сегодня заняты в экономике и благодаря такому количеству ответственных граждан нашего города создано более 40% рабочих мест именно в сфере малого предпринимательства. Особые слова благодарности от имени городских властей хотелось бы адресовать Виктору Николаевичу Шамраю, который долгое время успешно руководит Торгово-промышленной палатой, ему есть что предъявить, есть что показать нашему городскому сообществу. Поэтому городские власти Тольятти поддерживают его кандидатуру в рамках отчетно-выборной конференции на следующий срок. Пожелаю всем присутствующим плодотворной работы, мудрых решений и совместных проектов с властями на благо нашего города".

В результате голосования президентом Союза "Торгово-промышленная палата Тольятти" на очередной период избран действующий руководитель Виктор Шамрай, кандидатура которого была согласована правлением ТПП России в марте текущего года.

Виктор Шамрай обратился к участникам конференции: "Мы живем в быстро меняющемся мире, и любые внешние изменения влияют на изменения в экономике. Последние события, происходящие в мире, - пандемия, санкции в отношении России - доказали, что нам как никогда нужно уметь быстро реагировать на эти вызовы. Нам важно продолжать работу по антикризисной поддержке бизнеса, внедрять новые форматы работы, развивать систему цифровых сервисов и услуг. Безусловно, нам также важно учитывать законодательные изменения, согласно которым наша Палата включена в перечень организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. А это значит, что нам необходимо укреплять экспертный состав ТПП профильными специалистами для реализации всех намеченных целей и направлений".

На конференции были утверждены ключевые векторы развития Палаты на ближайшие пять лет, в числе которых - поддержка малого и среднего бизнеса, развитие внешнеэкономических связей, внедрение различных инноваций и цифровизация услуг.

Принятые решения и обновленный состав руководящих органов позволят Союзу "Торгово-промышленная палата Тольятти" более эффективно представлять интересы предпринимателей, способствовать развитию экономики города и укреплению межрегионального сотрудничества.