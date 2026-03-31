ВТБ: объем льготного кредитования сельхозпроизводителей среднего и малого бизнеса вырос на 9%

В 2025 году ВТБ увеличил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве на 4,2% по сравнению с 2024 годом — до 520 млрд рублей. При этом объем льготных кредитов в рамках Программы 1528 вырос сильнее — на 9,5%. В 2025 году по программе было выдано 144 млрд рублей.

По-прежнему высоким спросом в рамках программы пользуется инвестиционное кредитование, что позволяет обеспечить непрерывность инвестиционной активности в ключевых сегментах АПК. Объем льготных средств в 2025 году, предоставленных банком для реализации инвестиционных проектов, составил порядка 40 млрд рублей.

"Изменение параметров льготных программ привело к более адресной модели финансирования отрасли. Несмотря на достаточно высокую стоимость заимствований по рыночным ставкам и трансформацию механизмов поддержки, ВТБ увеличивает объёмы поддержки отрасли. Наша доля в объеме льготной госпрограммы Минсельхоза в 2025 году составила 15% от всего портфеля льготного финансирования", — отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.

По его словам, в 2026 году приоритеты государственной политики в сфере льготного кредитования АПК усилят сдвиг от оборотного финансирования к инвестиционному, а смягчения бюджетных ограничений уровня господдержки не ожидается.

