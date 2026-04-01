Два социальных проекта из Самарской области попали в шорт-лист международной премии

Ежегодно в целях выявления лучших производителей товаров, сервисов, услуг и технологий социальной направленности проводится Международная премия "СоцТех". Это профессиональный конкурс, который определяет лучшие социальные практики, способные значительно улучшить качество жизни людей, формировать новые стандарты будущего и укреплять социальную устойчивость.

В рамках премии проходит обмен опытом, тиражируются эффективные модели и формируется сообщество создателей социальных решений. Премия проходит в рамках V юбилейного Международного форума-выставки социальных технологий "СОЦИО".

В шорт-лист 2026 г. в номинации "Семья, детство и родительство" вошел проект "Выездная служба ранней помощи "Домашний консультант" Центра диагностики и консультирования Самарской области, в номинации "Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти" - Международный фестиваль молодежной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества "Свой взгляд" тольяттинской телекомпании "ЛАДА-МЕДИА".

Служба помощи "Домашний консультант" помогает малышам с особенностями здоровья на дому. Выездная служба ранней помощи организована на базе Центра диагностики и консультирования Самарской области. Команда из специалистов различного профиля (логопеды, дефектологи, психологи, врачи, реабилитологи) помогает семьям, где есть дети-инвалиды в возрасте от 0 до 3 лет, получить реабилитационные услуги на дому. Для этого служба укомплектована автомобилем и специальным оборудованием, необходимым для проведения занятий. В 2025 г. на сопровождении специалистов находилось 17 детей из Самары. В 2026 г. проект распространится на весь регион.

Фестиваль молодежной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества "Свой взгляд" в этом году проходит уже в десятый раз. Учредитель и организатор фестиваля - тольяттинская телекомпания "ЛАДА-МЕДИА" - приглашает к участию юных журналистов со всей страны, благодаря чему география участников стабильно расширяется. Каждый год тема фестиваля созвучна тематике года, утвержденного президентом Владимиром Путиным. Поэтому фестиваль прошлого года был посвящен Году защитника Отечества, а в этом году материалы принимаются на тему единства народов России. За годы проведения фестиваль стал крупной творческой площадкой, объединившей сотни начинающих журналистов.

Всего для экспертной оценки премии "СоцТех" представлены проекты из 23 субъектов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, ХМАО-Югра, Иркутская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Республика Коми, Курская область, Донецкая Народная Республика и др.). Среди ключевых тем - социальная поддержка и инклюзия, развитие образования и профессиональных навыков, вовлечение граждан в добровольческую деятельность, благоустройство территорий и формирование комфортной городской среды, поддержка участников СВО и их семей и другое.

Как подчеркивают организаторы, особенностью заявок в этом году является их практико-ориентированный характер: большинство проектов уже реализуются на местах и демонстрируют конкретные социальные эффекты, что делает их важными кейсами для тиражирования и масштабирования.

Результаты премии будут объявлены 7 апреля 2026 г. на площадке ТАСС.

Церемония награждения лауреатов премии состоится 14 апреля в дни проведения V Международного форума-выставки социальных технологий "СОЦИО". Даты проведения мероприятия - 11-18 апреля 2026 года.