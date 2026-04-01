"РТ-Капитал" увеличил сумму иска к "Крыльям" до 160 млн рублей

Компания "РТ-Капитал", "дочка" госкорпорации "Ростех", увеличила сумму иска к "Крыльям Советов" с около 146 млн до более чем 160 млн руб., сообщает РИА Новости.

По информации издания, "РТ-Капитал" просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами. Ответчик требования не признает. Суд назначил рассмотрение дела по существу на май.

Напомним, что в начале февраля ФК "Крылья Советов" и его руководство завершили работу по выплате долга перед компанией "РТ-Капитал". Суммарно общий долг составил почти 1,1 млрд рублей.