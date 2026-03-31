"Крылья Советов" обыграли "Крылья Советов–2" — 1:0

Во вторник, 31 марта, "Крылья Советов" сыграли контрольный матч в рамках подготовки к предстоящей игре с "Зенитом". Соперником стали "Крылья Советов–2".
Игра прошла на клубной базе. Итоговый счет — 1:0 в пользу "Крыльев". Единственным автором гола стал Максим Витюгов на 68 минуте.
С "Зенитом" самарцы встречаются 4 апреля на "Газпром Арене". Начало матча в 16:15 (мск).
