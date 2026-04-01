Телебашня в Самаре включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня единения народов Беларуси и России

2 апреля телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" в Самаре поздравит с Днем единения народов Беларуси и России

Праздничный сценарий подсветки самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 00:00 часов, об этом сообщили в филиале РТРС "Самарский ОРТПЦ".

Главная телебашня Самарской губернии окрасится цветами российского и белорусского флагов. В программе подсветки телебашни символика России и Беларуси с надписью "Союз России и Беларуси" и надписью "РТРС-25 лет!"

Цифровые флаги России и Белоруссии также будут развеваться на телебашнях Астрахани, Биробиджана, Благовещенска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Казани, Калининграда, Калуги, Костромы, Кызыла, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.