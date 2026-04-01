Телебашня в Самаре включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня единения народов Беларуси и России

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
2 апреля телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" в Самаре поздравит с Днем единения народов Беларуси и России

Праздничный сценарий подсветки самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 00:00 часов, об этом сообщили в филиале РТРС "Самарский ОРТПЦ".

Главная телебашня Самарской губернии окрасится цветами российского и белорусского флагов. В программе подсветки телебашни символика России и Беларуси с надписью "Союз России и Беларуси" и надписью "РТРС-25 лет!"

Цифровые флаги России и Белоруссии также будут развеваться на телебашнях Астрахани, Биробиджана, Благовещенска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Казани, Калининграда, Калуги, Костромы, Кызыла, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

День единения народов Беларуси и России отмечается ежегодно с 1996 г., когда президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". 

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

