"Газпром межрегионгаз Самара" объявляет о старте в апреле платежного предложения по оплате долгов за газ без пеней

"Газпром межрегионгаз Самара" уведомляет абонентов о действии с 1 по 30 апреля 2026 года специальных условий оплаты задолженности за газ.

При полном погашении суммы неуплаты начисленные пени будут списаны полностью. Информация о ликвидации штрафных начислений отразится в квитанции за май.

Воспользоваться предложением могут абоненты "Газпром межрегионгаз Самара", которые полностью оплатят долг за газ, образовавшийся на 1 апреля 2026 года, с учетом показаний индивидуальных приборов учета, переданных до 25 марта 2026 года, госпошлины, и оплаты услуг по приостановлению/возобновлению подачи газа.

Начисленные пени будут списаны в полном объеме.

Условия платежной кампании не распространяются на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.

Успейте ликвидировать долги до 30 апреля любым удобным способом. Легко оплатить онлайн без регистрации и без сервисных процентов картой на официальном сайте компании samararegiongaz.ru/consumer/online/ и в Личном кабинете "Мой ГАЗ" мойгаз.смородина.онлайн.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

