"Газпром межрегионгаз Самара" объявляет о старте в апреле платежного предложения по оплате долгов за газ без пеней

"Газпром межрегионгаз Самара" уведомляет абонентов о действии с 1 по 30 апреля 2026 года специальных условий оплаты задолженности за газ.

При полном погашении суммы неуплаты начисленные пени будут списаны полностью. Информация о ликвидации штрафных начислений отразится в квитанции за май.

Воспользоваться предложением могут абоненты "Газпром межрегионгаз Самара", которые полностью оплатят долг за газ, образовавшийся на 1 апреля 2026 года, с учетом показаний индивидуальных приборов учета, переданных до 25 марта 2026 года, госпошлины, и оплаты услуг по приостановлению/возобновлению подачи газа.

Условия платежной кампании не распространяются на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.

Успейте ликвидировать долги до 30 апреля любым удобным способом. Легко оплатить онлайн без регистрации и без сервисных процентов картой на официальном сайте компании samararegiongaz.ru/consumer/online/ и в Личном кабинете "Мой ГАЗ" мойгаз.смородина.онлайн.