Сбер запустил чат поддержки предпринимателей в национальном мессенджере

Теперь предприниматели могут получить консультацию в мессенджере MAX по любому продукту или сервису Сбера для бизнеса. Причём для этого необязательно быть клиентом банка. Специалисты службы поддержки ответят на общие вопросы. А если понадобится авторизоваться — предложат перейти в мобильное приложение или веб-версию интернет-банка СберБизнес. Сообщать конфиденциальную информацию, включая персональные данные, в мессенджере не потребуется.

Сергей Леханов, директор дивизиона "Центр корпоративных решений" Сбербанка:

"У предпринимателей появился ещё один канал для оперативного общения с банком. Теперь для консультаций по общим вопросам необязательно заходить в СберБизнес или звонить в контакт-центр. В MAX можно получить актуальную информацию о всей продуктовой линейке: просто, быстро, понятно. Наш чат будет особенно полезен тем, кто выбирает банк для бизнеса или интересуется конкретными услугами. Сбер видит большой потенциал мессенджера для дальнейшей интеграции с нашими сервисами, в том числе на основе искусственного интеллекта. Мы расцениваем MAX как стратегически значимую площадку для взаимодействия с клиентами и будем развивать наш чат в мессенджере".

Как найти сервис: