Сбер запустил чат поддержки предпринимателей в национальном мессенджере

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Теперь предприниматели могут получить консультацию в мессенджере MAX по любому продукту или сервису Сбера для бизнеса. Причём для этого необязательно быть клиентом банка. Специалисты службы поддержки ответят на общие вопросы. А если понадобится авторизоваться — предложат перейти в мобильное приложение или веб-версию интернет-банка СберБизнес. Сообщать конфиденциальную информацию, включая персональные данные, в мессенджере не потребуется.

Сергей Леханов, директор дивизиона "Центр корпоративных решений" Сбербанка:

"У предпринимателей появился ещё один канал для оперативного общения с банком. Теперь для консультаций по общим вопросам необязательно заходить в СберБизнес или звонить в контакт-центр. В MAX можно получить актуальную информацию о всей продуктовой линейке: просто, быстро, понятно. Наш чат будет особенно полезен тем, кто выбирает банк для бизнеса или интересуется конкретными услугами. Сбер видит большой потенциал мессенджера для дальнейшей интеграции с нашими сервисами, в том числе на основе искусственного интеллекта. Мы расцениваем MAX как стратегически значимую площадку для взаимодействия с клиентами и будем развивать наш чат в мессенджере".

Как найти сервис:

  1. по названию — СберБизнес Чат;
  2. по нику — @sberbusiness_chat_bot;
  3. на сайте Сбера, нажав на иконку чата в правом нижнем углу.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

