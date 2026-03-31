Сбер запустил чат поддержки предпринимателей в национальном мессенджере

Теперь предприниматели могут получить консультацию в мессенджере MAX по любому продукту или сервису Сбера для бизнеса. Причём для этого необязательно быть клиентом банка. Специалисты службы поддержки ответят на общие вопросы. А если понадобится авторизоваться — предложат перейти в мобильное приложение или веб-версию интернет-банка СберБизнес. Сообщать конфиденциальную информацию, включая персональные данные, в мессенджере не потребуется.
Сергей Леханов, директор дивизиона "Центр корпоративных решений" Сбербанка:
"У предпринимателей появился ещё один канал для оперативного общения с банком. Теперь для консультаций по общим вопросам необязательно заходить в СберБизнес или звонить в контакт-центр. В MAX можно получить актуальную информацию о всей продуктовой линейке: просто, быстро, понятно. Наш чат будет особенно полезен тем, кто выбирает банк для бизнеса или интересуется конкретными услугами. Сбер видит большой потенциал мессенджера для дальнейшей интеграции с нашими сервисами, в том числе на основе искусственного интеллекта. Мы расцениваем MAX как стратегически значимую площадку для взаимодействия с клиентами и будем развивать наш чат в мессенджере".
Как найти сервис:
- по названию — СберБизнес Чат;
- по нику — @sberbusiness_chat_bot;
- на сайте Сбера, нажав на иконку чата в правом нижнем углу.
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.