НПФ "БУДУЩЕЕ" в Самаре: эксперты фонда рассказали, как сберечь и приумножить

Каждому, уходя на пенсию, хочется сохранить привычный уровень дохода. При этом жители Самары в основном рассчитывают на пенсию от государства, также известную как страховая. Для получения желаемого размера выплаты самарцам нужно задействовать и другие виды пенсий, считают эксперты НПФ "БУДУЩЕЕ". В их числе — накопительная и негосударственная, формируемая с помощью НПФ. Существенный импульс в этом направлении может придать программа долгосрочных сбережений (ПДС), уверены участники рынка. Волга Ньюс разбирается, как сегодня обстоят дела в пенсионной отрасли и какие возможности для жителей региона открывает ПДС.

Цифры говорят за себя

В начале 2026 года размер средней страховой пенсии по старости в России составил 27 тыс. рублей в месяц, что в целом сопоставимо с показателями Самарской области. Параметр постепенно растёт, однако пенсия по-прежнему уступает среднему заработку: в Самаре средняя зарплата сегодня составляет 72 тыс. рублей. Это значит, что так называемый коэффициент замещения (отношение пенсии к утраченной зарплате) не превышает 35–40%.

При этом значительная часть жителей продолжает трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Причина очевидна: государственная пенсия обеспечивает базу, но ее не всегда хватает на все желаемые расходы — будь то поездки на море 2-3 раза в год, развлечения с внуками, походы в театры и кафе. Именно поэтому всё больше граждан задумываются о создании дополнительных источников дохода к старости.

Новые возможности долгосрочных накоплений

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Она нацелена на то, чтобы помочь сформировать дополнительный капитал на будущее, в том числе и на пенсию. Интересна программа своими уникальными преференциями, которых нет ни у одного другого финансового инструмента.

1. Государственная поддержка

Государство софинансирует взносы — до 36 000 рублей в год в течение 10 лет после вступления в программу. Размер господдержки зависит от объема личных взносов вкладчика и от его среднемесячного дохода.

Примеры того, как это работает:

Один к одному: на каждый вложенный рубль накоплений вносится еще один от государства. Доходы человека при этом не должны превышать 80 тысяч рублей в месяц. Максимальную доплату в 36 тыс. рублей за год можно получить, если инвестировать в программу такую же сумму в течение года.

Один к двум: за каждые 2 рубля инвестиций государство софинансирует 1 рубль. Эту схему применят к участникам с доходами от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Для получения максимальной доплаты от государства (36 тыс. рублей) им понадобится вкладывать в течение года 72 тыс. рублей.

Один к четырем: за каждые 4 рубля инвестиций государство софинансирует 1 рубль. Эту схему применят к участникам с доходами более 150 тыс. рублей в месяц. Для получения максимальной доплаты от государства (36 тыс. рублей) им понадобится вкладывать в программу в течение года 144 тыс. рублей.

2. Повышенный налоговый вычет

Программа предусматривает специальный налоговый вычет — в зависимости от дохода участника можно будет вернуть до 88 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей.

3. Инвестиционный доход

НПФ инвестируют средства по ПДС в надежные активы, например, облигации федерального займа (ОФЗ), инфраструктурные и корпоративные облигации и другие ценные бумаги. Полученную доходность НПФ зачисляет на счета участников ПДС, тем самым увеличивая сумму накоплений. Например, средняя доходность фонда "БУДУЩЕЕ" по программе долгосрочных сбережений в 2025 году составила 19,1% годовых.

4. Перевод накопительной части (ОПС)

В программу можно перевести "замороженную" с 2014 года накопительную пенсию. Сегодня эти накопления в основном увеличиваются только за счет инвестдохода, начисляемого вашим фондом. Переведя их в ПДС, вы сможете их пополнять самостоятельно и получить досрочно при особых жизненных ситуациях. Перевод пенсионных накоплений в ПДС позволит вам объединить капитал в одном инструменте и гибко им управлять.

4. Защита и наследование

Средства в ПДС наследуются. Кроме того, предусмотрены случаи досрочного получения накоплений при особенных жизненных обстоятельствах.

Кому особенно полезна ПДС

гражданам 30–45 лет, у которых есть возможность долгосрочно наращивать накопления;

самозанятым и предпринимателям;

тем, кто хочет увеличить будущий доход к пенсии и доверяет профессионалам.

Чем раньше начнете, тем выше у вас будет эффект сложного процента и итоговая сумма накоплений.

Как стать участником программы?

Чтобы стать участником программы долгосрочных сбережений, необходимо заключить договор с НПФ.