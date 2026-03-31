Главный самарский полицейский рассказал, что ему тоже звонят мошенники

Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов признался, что и его пытаются обмануть телефонные мошенники. Об этом он рассказал депутатам губернской думы во вторник, 31 марта, выступая с отчетом о деятельности полиции на территории региона за 2025 год.

Изначально внимание Игоря Иванова на проблему с телефонными мошенничествами обратила депутат Наталья Боброва. Она сообщила, что ей уже через мессенджер Мах пишут мошенники, представляясь руководителями губдумы. По ее словам, в Телеграме было легко вычислить злоумышленников по пометкам о том, что фото канала было сменено незадолго до отправки сообщения. В Мах же такой функции нет.

Глава регионального управления МВД на это заметил, что он и сам является объектом таких атак, а его имя используется в попытках обмануть подчиненных.