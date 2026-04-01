16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки Финансы

Малый и средний бизнес в Индии получит доступ к факторингу от Сбера

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 210
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новое решение Сбера соответствует индийскому законодательству и предназначено для компаний, работающих в Индии на условиях отсрочки платежа. Факторинговое финансирование предоставляется под уступку дебиторской задолженности, без залога и с минимальным пакетом документов. Ключевое преимущество — быстрые онлайн-сделки с электронным документооборотом.

Благодаря сервису индийские предприниматели получат доступ к оборотному капиталу без долгих согласований. Это позволит им оперативно закупать сырьё, расширять производство и принимать новые заказы.

Факторинг выгоден всем участникам сделки. Для поставщиков (ММСП) это стабильный приток денег и возможность гарантированно производить и отгружать товар в срок, а для их заказчиков — надёжные и бесперебойные поставки.

Игорь Лысенко, директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбербанка:

"По прогнозам, к 2030 году Индия войдёт в тройку ведущих экономик мира. Для этого нужны гибкие финансовые инструменты: продавцам требуется стабильное оборотное финансирование без залогов и длительного одобрения, а покупателям — надёжные цепочки поставок. Факторинг Сбера успешно решает эти задачи: предприниматели смогут привлекать финансирование в рупиях и работать с крупнейшими игроками местного рынка на условиях отсрочки платежа до 180 дней. Это поможет компаниям быстрее осваивать новые ниши, повышать качество поставляемых товаров и услуг, а также наращивать товарооборот с зарубежными партнёрами, в том числе из России".

Факторинг от Сбера расширяет для индийского бизнеса доступ к ликвидности и поддерживает развитие современных финансовых решений на одном из самых динамичных рынков мира.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3