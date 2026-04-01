В Самарской области прошел семинар по адаптации детей с миграционной историей

В Самарской области состоялся научно-методический семинар, посвященный вопросам языковой и социально-культурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей. Мероприятие собрало педагогов, психологов, представителей общественных организаций и ведомств, работающих по этому направлению.

Организаторами выступили Министерство образования Самарской области и Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр специального образования".

Для участников было организовано семь интерактивных площадок: выставка волонтерских инструментов профилактики, дидактические наработки учителей, работающих с детьми мигрантов, квест-игры и проекты, направленные на сплочение многонациональных коллективов, и др. Все они способствовали обмену опытом и эффективными методиками работы.

Заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области Петр Сучков и председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Любовь Колесникова рассказали о проведении мероприятий в Год единства народов России, отметив важность работы по укреплению единства российской нации.

Петр Сучков подробно остановился на практической реализации новой Стратегии государственной национальной политики в образовательных учреждениях. Он отметил, что организация межнациональных мероприятий в школах должна строиться не на разовых акциях, а на системной работе. Взаимодействие с Домом дружбы народов может принимать разные формы, от организации культурно-просветительских мероприятий по знакомству с многонациональной палитрой региона до проведения адаптационных занятий с родителями и детьми прямо на базе школы. "Наши двери открыты, мы готовы делиться методическими материалами, организовывать этноквизы, приглашать представителей национальных центров на встречи с учащимися", - подчеркнул спикер.

В ходе семинара участники также обсудили широкий круг вопросов, касающихся межведомственного взаимодействия при интеграции детей мигрантов в образовательную среду: актуальные изменения в миграционном законодательстве, взаимодействие школ с органами МВД, создание комфортной среды для детей и профилактику деструктивных явлений в подростковой среде.

Подводя итоги, модераторы отметили, что межведомственное взаимодействие - ключевое условие успешной адаптации. Только объединяя усилия педагогов, психологов, правоохранительных органов и общественности, можно создать среду, где каждый ребенок, независимо от происхождения, получит равные возможности для развития и самореализации.

"Дом дружбы народов готов стать надежным партнером для школ, - подчеркнул Петр Сучков. - Мы открыты к сотрудничеству: приходите на экскурсии, зовите нас на мероприятия, используйте наши методические материалы. Вместе мы сможем сделать так, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя чужим в Самарской области, а был частью великого многонационального народа России".