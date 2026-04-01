Самарские врачи спасли новорожденного с экстремально низкой массой тела В Самаре 4 и 5 апреля будет частично перекрыта ул. Самарская Председатель правительства региона побывал в Тольятти с рабочим визитом В Пестравском районе открыли проезд по низководному мосту На Московском шоссе в Самаре закроется переход-дублер

В Самарской области прошел семинар по адаптации детей с миграционной историей

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области состоялся научно-методический семинар, посвященный вопросам языковой и социально-культурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей. Мероприятие собрало педагогов, психологов, представителей общественных организаций и ведомств, работающих по этому направлению.

Фото: "Волжская коммуна"

Организаторами выступили Министерство образования Самарской области и Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр специального образования". 
Для участников было организовано семь интерактивных площадок: выставка волонтерских инструментов профилактики, дидактические наработки учителей, работающих с детьми мигрантов, квест-игры и проекты, направленные на сплочение многонациональных коллективов, и др. Все они способствовали обмену опытом и эффективными методиками работы.

Заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области Петр Сучков и председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Любовь Колесникова рассказали о проведении мероприятий в Год единства народов России, отметив важность работы по укреплению единства российской нации.

Петр Сучков подробно остановился на практической реализации новой Стратегии государственной национальной политики в образовательных учреждениях. Он отметил, что организация межнациональных мероприятий в школах должна строиться не на разовых акциях, а на системной работе. Взаимодействие с Домом дружбы народов может принимать разные формы, от организации культурно-просветительских мероприятий по знакомству с многонациональной палитрой региона до проведения адаптационных занятий с родителями и детьми прямо на базе школы. "Наши двери открыты, мы готовы делиться методическими материалами, организовывать этноквизы, приглашать представителей национальных центров на встречи с учащимися", - подчеркнул спикер.

В ходе семинара участники также обсудили широкий круг вопросов, касающихся межведомственного взаимодействия при интеграции детей мигрантов в образовательную среду: актуальные изменения в миграционном законодательстве, взаимодействие школ с органами МВД, создание комфортной среды для детей и профилактику деструктивных явлений в подростковой среде.

Подводя итоги, модераторы отметили, что межведомственное взаимодействие - ключевое условие успешной адаптации. Только объединяя усилия педагогов, психологов, правоохранительных органов и общественности, можно создать среду, где каждый ребенок, независимо от происхождения, получит равные возможности для развития и самореализации.

"Дом дружбы народов готов стать надежным партнером для школ, - подчеркнул Петр Сучков. - Мы открыты к сотрудничеству: приходите на экскурсии, зовите нас на мероприятия, используйте наши методические материалы. Вместе мы сможем сделать так, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя чужим в Самарской области, а был частью великого многонационального народа России".

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

