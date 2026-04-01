В Самаре временно изменятся схемы движения троллейбусов №№ 4 и 15

С 1 апреля в Самаре введены ограничения на движение транспорта через перекресток улиц Буянова и Чкалова из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 400 мм, сообщает городской департамент транспорта.
Для объезда участка автомобилистам рекомендуется пользоваться соседними улицами.
Пассажирам общественного транспорта указали на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учетом временного изменения схем движения троллейбусов № 4 "Завод "Металлург" — Железнодорожный вокзал" и № 15 "Губернский рынок — Завод "Металлург". В сторону вокзала городской пассажирский электротранспорт указанных маршрутов следует через Московское шоссе и ул. Коммунистическую без заезда на пр. Масленникова и ул. Мичурина. В направлении "из города" троллейбусы осуществляют перевозки по своему маршруту, без изменений.
До окончания ремонта участка водовода возможно временное отключение холодной воды. Сроки завершения ремонта будут определены после проведения земляных работ.
