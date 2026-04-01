16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские врачи спасли новорожденного с экстремально низкой массой тела В Самаре 4 и 5 апреля будет частично перекрыта ул. Самарская Председатель правительства региона побывал в Тольятти с рабочим визитом В Пестравском районе открыли проезд по низководному мосту На Московском шоссе в Самаре закроется переход-дублер

Общество

В Самаре временно изменятся схемы движения троллейбусов №№ 4 и 15

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 344
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 апреля в Самаре введены ограничения на движение транспорта через перекресток улиц Буянова и Чкалова из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 400 мм, сообщает городской департамент транспорта.

Для объезда участка автомобилистам рекомендуется пользоваться соседними улицами.

Пассажирам общественного транспорта указали на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учетом временного изменения схем движения троллейбусов № 4 "Завод "Металлург" — Железнодорожный вокзал" и № 15 "Губернский рынок — Завод "Металлург". В сторону вокзала городской пассажирский электротранспорт указанных маршрутов следует через Московское шоссе и ул. Коммунистическую без заезда на пр. Масленникова и ул. Мичурина. В направлении "из города" троллейбусы осуществляют перевозки по своему маршруту, без изменений.

До окончания ремонта участка водовода возможно временное отключение холодной воды. Сроки завершения ремонта будут определены после проведения земляных работ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3