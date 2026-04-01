В Самаре осудили двух человек, убивших мужчину с особой жестокостью

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре вынесли приговор ранее судимой 38-летней местной жительнице и 38-летнему уроженцу соседнего субъекта, которых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору), п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 7 марта 2024 г. фигурантка вместе со своим сожителем и знакомым распивали спиртное по месту жительства в Ленинском районе Самары. В какой-то момент между женщиной и сожителем произошла ссора, в ходе которой обвиняемая взяла нож и, действуя с особой жестокостью, нанесла им более 40 ударов, а затем еще не менее 35 ударов тупым предметом в область головы, туловища и конечностей оппонента.

После этого осужденная, видя, что потерпевший все еще подает признаки жизни, по договоренности с присутствующим в квартире знакомым выбросила потерпевшего из окна жилого помещения. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте преступления.

Кроме того, фигурантка в январе 2024 г. похитила банковскую карту другого своего знакомого, откуда сняла и потратила на собственные нужды более 20 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следователя в отношении осужденных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на два года. Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

