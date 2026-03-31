Воспитателю, ударившему ребенка, вынесли приговор

В Самаре бывший воспитатель детского сада признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает СУ СК по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что в 2024 г. воспитатель детского сада, расположенного в Красноглинском районе, укладывая детей спать, грубо обращалась с ребенком и ударила его рукой по лицу.
Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов с лишением права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью на год.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???