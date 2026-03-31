Воспитателю, ударившему ребенка, вынесли приговор

В Самаре бывший воспитатель детского сада признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает СУ СК по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в 2024 г. воспитатель детского сада, расположенного в Красноглинском районе, укладывая детей спать, грубо обращалась с ребенком и ударила его рукой по лицу.

Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов с лишением права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью на год.