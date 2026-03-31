В Тольятти местная жительница получила приговор за убийство

Автозаводский районный суд Тольятти вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в августе 2025 года. По данным следствия, обвиняемая совместно с 27‑летним знакомым употребляла спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт. В разгар ссоры женщина схватила нож и ударила им потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Суд назначил тольяттинке наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.