В Тольятти местная жительница получила приговор за убийство

Суды Происшествия

В Тольятти местная жительница получила приговор за убийство

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Автозаводский районный суд Тольятти вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в августе 2025 года. По данным следствия, обвиняемая совместно с 27‑летним знакомым употребляла спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт. В разгар ссоры женщина схватила нож и ударила им потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Суд назначил тольяттинке наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

