В Самаре обвиняемый в производстве и хранении наркотиков получил более 15 лет лишения свободы

Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняли по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере), сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в феврале 2025 г. мужчина вступил в сговор с соучастниками для незаконного производства наркотиков. Для этого он приобрел нежилую постройку в Ставропольском районе, где впоследствии изготавливал наркотики с целью сбыта.

Кроме того, злоумышленник незаконно хранил запрещенные вещества у себя в квартире.

В конце апреля 2025 г. подсудимый задержан сотрудниками правоохранительных органов, его деятельность пресечена. Из незаконного оборота изъято более 2 кг синтетических наркотических средств и свыше 15 кг их прекурсоров.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Земельный участок и находящаяся на его территории постройка, где производили наркотики, обращены в доход государства.

В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.