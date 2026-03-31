В Жигулевске под домашний арест отправили участкового за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков

Жигулевский городской суд Самарской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для старшего участкового полиции из Ульяновской области. Его подозревают в хранении наркотиков и вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба судов Самарской области.

По данным следствия, полицейский был задержан в Жигулевске за управление автомобилем в состоянии опьянения. При досмотре у него обнаружили наркотическое средство. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков".

В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест. Постановление в законную силу еще не вступило.