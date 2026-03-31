Вячеслав Федорищев провел прием граждан

Во вторник, 31 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.

Жители Ставропольского района Любовь Пименова из села Новая Бинарадка и Радик Яхин из села Выселки обозначили проблему с дорогами.

В Выселках в плохом состоянии находится одна из центральных дорог старой части села по ул. Октябрьской. Также необходимо отремонтировать дорогу по ул. Победы. Она ведет к социальным объектам, летом дорогой пользуются большое количество членов садоводческих товариществ. Людям также нужен тротуар, чтобы не добираться по обочине проезжей части.

"Так сложилось, что в нашем селе есть две улицы, которые максимально загружены, все социально значимые объекты находятся там, — рассказал Радик Яхин, поблагодарив главу региона за возможность личной встречи. — Хотелось бы обезопасить жителей, обустроить пешеходную зону по этим улицам и благоустроить, чтобы красиво было".

Как отметила Любовь Пименова, в Новой Бинарадке большинство дорог имеют грунтовое покрытие. "Сейчас весна, дороги разбиты, в основном они грунтовые. Асфальтированная дорога — всего лишь часть. К соцобъектам, таким как офис врача общей практики, Дом культуры, школа, асфальтированной дороги нет. Получается, что дети в школу, на кружки, в библиотеку идут по обочине — нет тротуаров. А в дождь вообще не пройти. Мы бы хотели попросить вас оказать содействие в решении этого вопроса. Потому что пусть село у нас и небольшое, но нам тоже хочется, чтобы дети, и взрослое население, и пенсионеры жили в безопасных условиях", — обратилась она к губернатору.

Ремонт сельских дорог — одно из приоритетных направлений работы областного правительства в рамках модернизации дорожной сети региона. Губернатор отметил, что проблема, озвученная жителями района, будет решена, и дал ряд поручений главе Ставропольского района Вячеславу Кирееву.

"Мы еще в прошлом году по предложению Вячеслава Анатольевича эти вопросы разбирали, по Выселкам приняли решение. Там у нас порядка 1 км — сделаем дорогу с тротуаром, чтобы было удобно не только на транспорте, но и пешком добираться до объектов, о которых вы сказали. Чтобы по всему маршруту было освещение. Обязательно глава вместе с ГИБДД отработает вопросы по безопасности на этой дороге — где необходимы пешеходные переходы, лежачие полицейские", — обозначил задачу Вячеслав Федорищев.

В Новой Бинарадке также предусмотрен ремонт 2,8 км дорог с устройством тротуара по ул. Школьной, Центральной. После выполнения ремонтных работ дорога будет иметь асфальтовое покрытие, тротуар будет устроен с двух сторон.

Как доложил Вячеслав Киреев, в ближайшее время планируется заключить контракт, а завершить ремонт — до 1 сентября.

Губернатор поручил главе ускорить работы: "1 сентября — это срок с запасом. Работы локальные, их можно при правильном подходе строителей, дорожников и за два месяца сделать. Очень прошу вас не растягивать, с подрядчиком, когда он определится, проговорить, что это крайние сроки, сделать сжатые дорожные карты, чтобы уже летом люди могли изменения почувствовать".

Качество ремонта губернатор проверит лично. "Когда я к вам приеду летом, вместе проедемся по этим дорогам и посмотрим, как их подрядчики сделали", — отметил он, обращаясь к Вячеславу Кирееву.

Ольга Филимонова из села Вольная Солянка Кинель-Черкасского района обратилась к главе региона за решением вопроса с водоснабжением села, где проживают более 400 человек. Существующая водонапорная башня 1989 г. постройки не справляется с обеспечением необходимого напора в системе центрального водоснабжения — на металлической поверхности башни коррозия, есть отслоение металла. Жители испытывают неудобства, особенно летом, когда вода нужна для полива овощей, фруктов и ягод на приусадебных участках.

В ходе приема обсудили решение проблемы. Принято решение не о ремонте существующей, а о строительстве новой водонапорной башни. Проект уже есть, средства муниципальному образованию из областного бюджета выделены. По словам главы Кинель-Черкасского района Валерия Фролова, прошли торги и определен подрядчик, на этой неделе планируется подписать контракт, и к сентябрю возвести объект.

"Погода позволяет, проект есть — надо идти вперед быстрее, потому что вода — это самое важное. Построить водонапорную башню мы должны успеть в срок. Со своей стороны будем помогать, министерство будет помогать району контролировать, чтобы все было хорошо", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Знайте, что вопрос решен, и уже летом в селе будет такое приятное обновление, — заверил он заявительницу. — Вопрос у меня на контроле".