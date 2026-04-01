В регионе вынесли приговор нанявшему киллеров для убийства конкурента и охраны бизнесмену Пикулину

Суд Ставропольского района вынес приговор Константину Пикулину. Его обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму.

Речь идет о Константине Пикулине. В 2000 г. он поссорился с товарищем из-за раздела торгового здания. Строение было в совместной собственности. По информации Волга Ньюс, речь идет о здании "Престиж", а конкурентом считали Алексея Сердюкова.

Пикулин решил устранить конкурента. Но он знал, что Сердюкова охраняют сотрудники ЧОП. Поэтому решил убить и их. Для исполнения задуманного Пикулин нанял двух человек - В. и С. Дальше они купили два автомата АКМ с глушителями, 77 патронов к ним, две осколочные оборонительные гранаты Ф-1. Один из наемников купил по подложным документам автомобиль ВАЗ-2101, а второй арендовал на свое имя квартиру, куда перевезли оружие и боеприпасы.

Преступный замысел приводили в исполнение 28 марта 2001 года. Согласно публикациям СМИ того времени, Сердюков ехал из своего загородного дома в с. Ягодное на автомобиле Toyota Land Cruiser. А два телохранителя ЧОП "Гранит" сопровождали директора "1000 мелочей" на ВАЗ-2110. Киллеры устроили засаду по обочинам дороги на повороте.

С одной стороны стояла белая "копейка", с другой - автоматчик. Когда кортеж Сердюкова поворачивал, автоматчик открыл огонь. А киллер из "Жигулей" резко поехал, чтоб врезаться в иномарку. Но "Копейка" забуксовала, а Toyota съехала в кювет. Охрана Сердюкова стала отстреливаться.

"У С. произошла задержка в работе автомата, а у П. закончились патроны, в связи с чем они вынуждены были прекратить стрельбу. Кроме того, сотрудники охранного предприятия, отстреливаясь из табельного оружия, оказали активное сопротивление и ранили С., который был задержан ими на месте преступления. П. и В. с места происшествия скрылись", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

30 марта 2026 г. Пикулина приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Известно, что С. ранее был осужден Самарским областным судом, в отношении В. уголовное дело прекращено в связи с его смертью.