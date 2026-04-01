Директору бетонного завода вынесли приговор за хищение 2 тысяч тонн щебня Облсуд вынес решение по делу экс-главы "Самарской Луки" Александра Губернаторова Облсуд пересмотрел приговор об исчезновении 15 млн рублей в самарском вузе В Самарской области вынесли приговор лже-гадалке, совершившей "любовный приворот" на 600 тыс. рублей Суд: минздрав обязан организовать перевозку пациентки на гемодиализ

В регионе вынесли приговор нанявшему киллеров для убийства конкурента и охраны бизнесмену Пикулину

Суд Ставропольского района вынес приговор Константину Пикулину. Его обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму.

Речь идет о Константине Пикулине. В 2000 г. он поссорился с товарищем из-за раздела торгового здания. Строение было в совместной собственности. По информации Волга Ньюс, речь идет о здании "Престиж", а конкурентом считали Алексея Сердюкова.

Пикулин решил устранить конкурента. Но он знал, что Сердюкова охраняют сотрудники ЧОП. Поэтому решил убить и их. Для исполнения задуманного Пикулин нанял двух человек - В. и С. Дальше они купили два автомата АКМ с глушителями, 77 патронов к ним, две осколочные оборонительные гранаты Ф-1. Один из наемников купил по подложным документам автомобиль ВАЗ-2101, а второй арендовал на свое имя квартиру, куда перевезли оружие и боеприпасы.

Преступный замысел приводили в исполнение 28 марта 2001 года. Согласно публикациям СМИ того времени, Сердюков ехал из своего загородного дома в с. Ягодное на автомобиле Toyota Land Cruiser. А два телохранителя ЧОП "Гранит" сопровождали директора "1000 мелочей" на ВАЗ-2110. Киллеры устроили засаду по обочинам дороги на повороте.

С одной стороны стояла белая "копейка", с другой - автоматчик. Когда кортеж Сердюкова поворачивал, автоматчик открыл огонь. А киллер из "Жигулей"  резко поехал, чтоб врезаться в иномарку. Но "Копейка" забуксовала, а Toyota съехала в кювет. Охрана Сердюкова стала отстреливаться.

"У С. произошла задержка в работе автомата, а у П. закончились патроны, в связи с чем они вынуждены были прекратить стрельбу. Кроме того, сотрудники охранного предприятия, отстреливаясь из табельного оружия, оказали активное сопротивление и ранили С., который был задержан ими на месте преступления. П. и В. с места происшествия скрылись", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области. 

30 марта 2026 г. Пикулина приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Известно, что С. ранее был осужден Самарским областным судом, в отношении В. уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

