Появились подробности о новом деле "вора в законе" в Самарской области

Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов упомянул в отчете за 2025 г., представленном на этой неделе в Самарской губернской думе, борьбу с оргпреступностью. Как стало известно, речь, в частности, идет о "Вове Борском".
"Возбуждено очередное уголовное дело в отношении лица, занимавшего высшее положение в преступной иерархии", - сообщил на заседании думы Игорь Иванов.
По данным источников Волга Ньюс, речь идет о Владимире Бурцеве (Борском). Дело в отношении него было возбуждено по статьям УК РФ 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). По данным источника, материалы направили в суд.
Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали известного в Самаре авторитета Вову Борского. По предварительным данным, Борский летом этого года присутствовал на праздновании дня рождения товарища из Азербайджана в кафе на ул. Алма-Атинской в Самаре. Предполагается, что присутствующие также созванивались с "вором в законе" из Турции. Разговор записывали на видео. При этом резали торт со своеобразными символами и, предположительно, прославляли АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена). Видео разошлось по Интернету, где его и посмотрели представители правоохранительных органов. По данным источников Волга Ньюс, полицейские направили видео на экспертизу, и та подтвердила наличие пропаганды экстремистского сообщества.
