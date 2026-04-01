Члены Общественного совета при министерстве труда познакомились с современным производством

На выездном заседании Общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, которое прошло на площадке АО "Самарский завод электромонтажных изделий", рассмотрели вопросы о текущей ситуации на рынке труда, о прогнозе кадровой потребности экономики Самарской области, обеспечении предприятий региона трудовыми ресурсами и значимых проектах АНОО ДПО "Таволга".

Встреча началась с экскурсии по предприятию. Генеральных директор АО "Самарский завод электромонтажных изделий" Михаил Шаров познакомил с особенностями производства и выпускаемой продукции. Во время заседания он рассказал о том, как на предприятии привлекают и удерживают кадры.

"Как и многие другие промышленные предприятия, мы столкнулись с дефицитом кадров по многим профессиям, - прокомментировал Михаил Шаров. - И для того, чтобы этот тренд переломить, мы приняли ряд решений, которые позволили нам обеспечить укомплектованность кадров на высоком уровне. Внедрили систему наставничества, систему ДМС для всех сотрудников, организовали профильное обучение".

Доклад врио заместителя министра труда занятости и миграционной политики Самарской области Юлии Бренер был посвящен ситуации на рынке труда региона.

"В настоящее время количество вакансий на предприятиях региона уменьшилось, в среднем это 37-38 тыс. вакансий, - рассказала Юлия Бренер. - При этом разрыв с числом безработных граждан, а их на сегодняшний день зарегистрировано около 4800, остается большим. То есть у соискателей есть широкий выбор вакансий. Уровень регистрируемой безработицы - 0,3%".

Особое внимание уделяется вопросам занятости вернувшихся участников специальной военной операции.

"Для решения вопроса трудоустройства есть служба занятости, "Сердце воина", министерство труда, - отметил Сергей Сибилев, ветеран СВО, участник второго потока региональной программы "Школа героев", генеральный директор АНО "Сердце воина". - Система работы выстроена. Участник СВО проходит тесты, скрининг компетенций и уже дальше может пройти обучение. Если со спецоперации возвращается уже готовый специалист в той или иной отрасли, он находит себя в реинтеграции в обществе в данный момент".

Сергей Сибилев и председатель автономной некоммерческой организации социализации работающей молодежи Самарской области Евгений Гурьянов были введены в состав Общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Члены совета поделились впечатлениями от посещения предприятия.

"Работа Общественного совета способствует повышению эффективности и информационной открытости работы министерства и службы занятости в целом, - прокомментировал Владимир Рамзаев, председатель Общественного Совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. - В условиях изменений, происходящих на рынке труда, нам важно мнение членов общественного Совета в отношении предпринимаемых в сфере занятости мер по повышению гибкости рынка труда, поддержке занятости, взаимодействию с работодателями".

Общественники также высказали свои предложения по обсуждаемым вопросам.