16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем войск национальной гвардии РФ

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 27 марта, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с 10-летием со дня образования национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщиной создания войск правопорядка! История вашего ведомства — от внутренней стражи времен Александра I до современных подразделений Росгвардии — это путь самоотверженного служения многих поколений стражей порядка, стоящих на защите интересов Российского государства, прав и свобод человека и гражданина", — отметил губернатор.

Он добавил: сегодня войска Росгвардии играют важную роль в обеспечении государственной и общественной безопасности, спокойствия и благополучия граждан. Особую миссию росгвардейцы выполняют в зоне проведения специальной военной операции. Они решительно и мужественно противостоят попыткам врага дестабилизировать обстановку на Донбассе и в Новороссии, в приграничных регионах России.

"Самарские сотрудники Росгвардии обладают большим профессиональным опытом, необходимыми оперативными, техническими возможностями и с честью выполняют все поставленные служебно-боевые задачи, проявляя при этом отвагу, взаимовыручку, верность долгу", — подчеркнул глава региона.

Вячеслав Федорищев поблагодарил сотрудников Росгвардии за честную службу, ответственное отношение к своим обязанностям, преданность Родине.

"Спасибо ветеранам ведомства, внесшим большой вклад в укрепление правопорядка в Самарской области, борьбу с преступностью, терроризмом, экстремистскими проявлениями и передавшим свой богатый опыт и традиции молодым коллегам. От всей души желаю вам, вашим семьям благополучия, мира и добра!" — заключил губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5