Городской марафон чистоты в Самаре начнется 1 апреля

С 1 апреля в Самаре официально стартует городской марафон чистоты, который продлится до майских праздников. Сроки проведения работ по наведению порядка после зимы для дорожных, коммунальных служб и служб благоустройства утверждены главой областного центра Иваном Носковым — организационное совещание состоялось сегодня в администрации города. В течение месяца в городе очистят свыше 23 млн квадратных метров внутриквартальных и придомовых территорий, 12,7 млн квадратных метров автомобильных дорог и элементов их обустройства, а также 5,7 млн квадратных метров скверов, парков и бульваров.

"Генеральная уборка города после зимы стартовала в Самаре 12 марта. Более двух недель дорожные и коммунальные службы города уже занимаются организацией работ, которые возможно проводить до полного таяния снега — таких как очистка дорог, подрезка деревьев, помывка светофоров, дорожных ограждений и знаков и так далее. С 1 апреля в уборочных работах планируем задействовать более 5000 сотрудников коммунальных служб и 350 единиц коммунальной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, переоборудованные на летнее содержание, дорожные пылесосы, погрузчики и самосвалы. С 4 апреля в Самаре стартуют районные субботники, которые будут проходить на территории небольших общественных пространств — в скверах, вдоль водоемов и во дворах", — отметил глава города Самары Иван Носков.

В весенней генеральной уборке города будут задействованы дорожно-коммунальные службы, специалисты МБУ "Благоустройство", МБУ "Самарагорсвет", МАУ "Самарская набережная", МАУ "Парки Самары", АО "Спецремстройзеленхоз", районные службы благоустройства, подрядные организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, объекты потребительского рынка, промышленные и другие предприятия и организации различных сфер деятельности. В числе традиционных работ — очистка барьерных ограждений. Так, в конце минувшей недели приступили к помывке ограждений на Южном мосту и путепроводе по улице Ташкентской.

"Трудимся в круглосуточном режиме, но основной объем работ выполняем в ночные смены или в раннее утреннее время, когда нет интенсивного движения. Очищаем ограждения и бетонные парапеты. На больших объектах, таких, как мостовые сооружения и путепроводы, чаще используем комбинированные дорожные машины. На другие автодороги города направляем поливомоечные машины, оснащенные оборудованием для подачи воды под высоким давлением. Параллельно мониторим состояние ограждений, чтобы уточнить объемы и виды работ для дальнейшего ремонта конструкций", — отметила директор МБУ "Благоустройство" Ольга Устинова.

Отметим, что на сегодняшний день с улиц Самары вывезли более 1 тысячи тонн смёта и более 3,7 тысяч кубометров мусора с тротуаров, проезжих частей и из придорожных урн. С низин, не оборудованных ливневой канализацией, откачано более 9 тысяч кубометров талых вод.

Напомним, ранее в Самаре были утверждены даты общегородских субботников — в этом году они пройдут 18 и 25 апреля. Предварительная регистрация стартует со следующей недели, это позволит просчитать количество необходимого инвентаря, перчаток и мешков для сбора мусора.