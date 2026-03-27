Обкатка новых трамваев "Львёнок" стартует в апреле

В Самару прибыли еще четыре низкопольных трамвая модели 71-911ЕМ "Львенок". Они доставлены в Северное депо Трамвайно-троллейбусного управления, где состоялась распаковка и приемка нового транспорта. О промежуточных итогах обновления подвижного состава рассказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин в эфире программы "Прямой диалог" в госпаблике администрации города Самары.

"Самара — крупный мегаполис с развитой системой маршрутов наземного общественного транспорта. Задача, поставленная главой города Иваном Николаевичем Носковым, — усовершенствовать ее, сделать интуитивно понятной для жителей и гостей областного центра. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и при поддержке правительства Самарской области обновляем подвижной состав трамваев и автобусов. Следующий этап — ремонт трамвайных путей, сетей и увеличение регулируемых автобусных маршрутов в городе", — отметил первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

В течение 2025 года автобусный парк был обновлен на 97% машинами 2024–2025 годов выпуска. По мере перевода маршруток на регулируемый тариф планируется продолжение обновления парка общественного транспорта Самары.

Обкатка новых трамваев "Львенок" стартует в начале апреля, а уже до начала мая вагоны — единичные и в сцепке — выйдут на линии. Они заменят старые "Татра Т3" 70-х годов прошлого века на востребованных городских маршрутах №№ 7, 19, 20, 20к и 24. Сборка вагонов проходит на заводах разработчика и производителя — компании "ПК Транспортные системы" в Санкт-Петербурге, Твери и Энгельсе.

"Перед регулярными пассажирскими рейсами новые вагоны проходят обкатку — каждый "Львенок" должен проехать не менее 50 км по городу. Это критически важный этап, он позволяет не только проверить работу всех систем в городских условиях, но и адаптировать технику. Водители в ходе обкатки детально изучают маршруты, привыкают к "поведению" вагона на разных участках, — отметил руководитель Трамвайно-троллейбусного управления города Самары Дмитрий Петров. — В марте в Самару уже отгружено 10 новых трамваев. Поставку оставшихся вагонов планируется завершить до конца апреля".

Отметим, что сегодня на муниципальных маршрутах Самары эксплуатируют 51 трамвай модели 71-911ЕМ "Львенок". Трамваи низкопольные, они доступны для маломобильных пассажиров. Салоны оснащены системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и современными медиакомплексами, которые в режиме реального времени отображают маршрут, время до следующей остановки и температуру воздуха.

Напомним, в 2026 году в Самаре стартует капремонт трамвайных путей по улице Ново-Садовой. Совокупно от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца у ТЦ "Апельсин" и от ТЦ "Апельсин" до улицы Гастелло обновят примерно по 2,5 км трамвайной линии в каждом из направлений.