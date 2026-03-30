Вячеслав Федорищев: "Вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в понедельник, 30 марта, рано утром вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти. По словам главы региона, жертв нет, социальные объекты не пострадали.
"Ведутся работы оперативными службами. В случае обнаружения БПЛА или их элементов, обратитесь по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения запрещены. Доверяйте только официальным источникам информации", — предупредил Вячеслав Федорищев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 30 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника над территорией России, в том числе — над территорией Самарской области. Количество сбитых над территорией региона беспилотников не уточняется.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит