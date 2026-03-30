Вячеслав Федорищев: "Вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в понедельник, 30 марта, рано утром вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти. По словам главы региона, жертв нет, социальные объекты не пострадали.

"Ведутся работы оперативными службами. В случае обнаружения БПЛА или их элементов, обратитесь по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения запрещены. Доверяйте только официальным источникам информации", — предупредил Вячеслав Федорищев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 30 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника над территорией России, в том числе — над территорией Самарской области. Количество сбитых над территорией региона беспилотников не уточняется.