Более 500 тысяч самарцев примут участие в субботниках

В понедельник, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили подготовку к проведению субботников в регионе.

Открывая заседание, глава региона подчеркнул важность системного подхода к наведению порядка в муниципальных образованиях после зимнего периода.

"Мы недостаточно внимания уделяем приведению в порядок наших городов, уборке территорий, — заявил руководитель области. — По моему поручению Виталий Алексеевич Шабалатов построил работу по комплексному аудиту того, как выглядит наш город, как ведется уборка. Результаты удручающие. Это не то состояние города, которое мы все ждем".

Губернатор сообщил, что накануне, 29 марта, совместно с председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым провели осмотр городских территорий и оценили качество уборки в Самаре.

Он призвал глав муниципалитетов к предметной работе, обратив их внимание на текущее состояние на подведомственных территориях. "Работа должна вестись системно. Субботники — важная часть этого процесса, однако за чистотой городов нужно следить на постоянной основе", — сказал глава региона.

В ходе совещания с докладом выступил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань. Было отмечено, что в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика территорий, который пройдет с 1 по 30 апреля, запланированы субботники 4, 18 и 25 апреля. Самым масштабным станет Всероссийский субботник с участием жителей региона.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 500 тысяч жителей Самарской области, включая свыше 4 тысяч государственных служащих и сотрудников подведомственных органам исполнительной власти учреждений. Как отметил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, к участию в месячнике присоединятся и парламентарии.

По информации руководителя профильного министерства, территории для проведения субботников определены. В их числе — общественные пространства, благоустроенные в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Отметим, что работа по благоустройству территорий в Самарской области ведется в тесном взаимодействии правительства региона с партией "Единая Россия". Задачи национальных проектов, реализуемых по инициативе Президента России Владимира Путина, находят отражение в Народной программе партии.

О подготовке к проведению месячника по благоустройству доложили главы муниципальных образований. В частности, врип главы г. о. Самара Михаил Малыхин сообщил, что первый субботник состоится 4 апреля.

"С 4 апреля в Самаре стартуют районные субботники, которые будут проходить на территории небольших общественных пространств — в скверах, вдоль водоемов и во дворах. Организацию и проведение районных субботников обеспечиваем совместно с управляющими компаниями, ТСЖ и ТОСами", — пояснил он.

Глава Тольятти Илья Сухих подчеркнул, что наряду с обычными городскими уборками запланирован субботник на Тольяттинском городском кладбище на Аллее Героев. В нем примут участие командование и личный состав 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, бойцы, а также родственники погибших воинов. Особое внимание — уборке мест захоронений участников войн и вооруженных конфликтов, памятников героям.

В ходе совещания также было отмечено, что для обеспечения своевременного вывоза отходов во время субботников налажено взаимодействие регионального оператора АО "Экология" с органами местного самоуправления.

Глава региона акцентировал внимание на уборке твердых коммунальных отходов на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам, напомнив, что в прошлом году в Самаре эта проблема была обозначена как одна из наиболее острых.

"С одной стороны, городом было заключено достаточно большое количество контрактов на уборку территории, но, с другой стороны, мы видели, что многие компании ее не обеспечивали вокруг контейнерных площадок, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Складывалась ситуация, когда контейнеры стоят убранные, а рядом с ними навален мусор. Это носило достаточно системный характер".

Врип главы Самары Михаил Малыхин сообщил, что в городе насчитывается почти 5 тысяч контейнерных площадок, из них порядка 1700 — муниципальные, которые обслуживаются муниципальным бюджетным учреждением. Остальные находятся в ведении управляющих организаций, многоквартирных домов либо предприятий. По ним выстроено взаимодействие в государственной жилищной инспекцией.

"Если управляющая компания не понимает свои обязанности по содержанию, то соответственно меры административного реагирования предпринимает государственная жилищная инспекция", — пояснил он.

Губернатор подчеркнул серьезность вопроса — от качественной уборки ТКО зависит, видят ли люди результат нашей работы.

По итогам Вячеслав Федорищев поручил министру природных ресурсов и экологии Самарской области Артему Ефимову совместно с регоператором по обращению с ТКО в двухнедельный срок провести проверку по уборке территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, и представить результаты первому заместителю Губернатора — председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

Отдельное поручение глава региона адресовал руководителям муниципальных образований: сформировать перечень памятников и мест захоронения, требующих приоритетной уборки, с закреплением ответственных лиц и организаций. Также было поручено активизировать работу с промышленными предприятиями.

"Все задачи поставлены. Главы, обеспечьте, чтобы эта работа действительно существенно повлияла на ситуацию, и люди увидели, что у нас убрано чисто. Мы все вместе отвечаем за чистоту в том месте, где живем", — резюмировал Вячеслав Федорищев.