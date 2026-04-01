Самарский областной суд вынес приговор за госизмену

Самарский областной суд вынес приговор парню, который совершил госизмену в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщает пресс-служба судов Самарской области.

Установлено, что в период с 14 по 21 сентября 2024 г. фигурант дела собирал и передавал фотографии административных зданий Сызрани представителю "украинского военного движения". Полученные сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Подсудимый признан виновным по статье «Государственная измена».

Суд назначил молодому человеку наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также дополнительно конфискованы денежные средства, полученные в результате совершения преступления.