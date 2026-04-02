Более 700 км городских дорог обследует передвижная диагностическая лаборатория в Самаре

Автодороги Самары обследует передвижная диагностическая лаборатория, ее работа началась в конце марта. Всего в областной столице будет обследовано более 700 км дорог. Полученные данные лягут в основу аварийного и текущего плана ремонтных работ.

"В этом году диагностику дорог начали раньше, чем в прошлом, - сразу же, как только установились благоприятные погодные условия. Лаборатория с уникальным оборудованием будет работать в течение всего теплого сезона. Найти трещину в дорожном покрытии, измерить глубину колеи, заблаговременно обнаружить провалы под полотном дороги - эти и другие проблемы помогают отслеживать передвижные дорожные лаборатории, - рассказал глава города Самары Иван Носков. - В первую очередь стоит задача обследовать те участки дорог, которые были отремонтированы в предыдущие годы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - гарантийные дефекты подрядчики должны будут устранить в текущем сезоне за счет собственных средств".

Лаборатория на колесах укомплектована различными приборами, позволяющими машине на ходу одновременно измерять большое количество показателей. К новому сезону специалисты МБУ "Дорожное хозяйство" города Самары обновили ее программное обеспечение, что повысило точность и скорость обработки данных. На корпусе автомобиля закреплены системы замера продольной и поперечной ровности, коэффициента сцепления и устройство видеокомпьютерного сканирования. Все системы измерений синхронизированы и привязаны к системе ГЛОНАСС, а система видеокомпьютерного сканирования способна захватывать поверхность проезжей части на ширину до четырех метров, то есть на одну полосу.

"Ежедневно мобильный комплекс обследует участки дорог общей протяженностью около 5 км. Полученная информация систематизируется с помощью специализированного программного обеспечения и алгоритмов искусственного интеллекта. Анализу подлежат ключевые геометрические параметры: план трассы, ровность покрытия, уклоны, а также выявленные дефекты - трещины, колейность и просадки. Инструментальный контроль будем проводить на регулярной основе до поздней осени, в том числе в рамках приемки работ на участках, где завершится ремонт, запланированный на этот год", - рассказал директор МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов.

Отметим, в 2026 году в ходе дорожной ремонтной кампании в Самаре обновят около 200 дорожных объектов, включая 37 по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В числе прочего отремонтируют 45 дорог и тротуаров, ведущих к социальным учреждениям. На условиях софинансирования из бюджетов всех уровней на эти работы предусмотрено свыше 2,6 млрд рублей. С перечнем объектов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов (в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда") и государственных программ Российской Федерации.