Суд: минздрав обязан организовать перевозку пациентки на гемодиализ

Прокуратура Красноярского района Самарской области помогла местной жительнице с тяжелым нефрологическим заболеванием решить проблему транспортировки до места лечения.

По результатам проверки выявлено нарушение прав пациентки на получение медицинской помощи.

Установлено, что заявительнице по медицинским показаниям три раза в неделю требуется проведение гемодиализа в специализированном центре Самары. При этом отсутствие организованного транспортирования вынуждает женщину добираться до медицинского учреждения с использованием общественного транспорта с несколькими пересадками.

В целях защиты прав гражданки прокуратура обратилась в суд с иском к министерству здравоохранения Самарской области, требуя обязать ведомство обеспечить перевозку пациентки от места фактического проживания до места оказания медицинской помощи и обратно в соответствии с графиком проведения процедур.

Суд удовлетворил требования прокурора.