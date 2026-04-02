Суд: минздрав обязан организовать перевозку пациентки на гемодиализ

Прокуратура Красноярского района Самарской области помогла местной жительнице с тяжелым нефрологическим заболеванием решить проблему транспортировки до места лечения.
По результатам проверки выявлено нарушение прав пациентки на получение медицинской помощи.
Установлено, что заявительнице по медицинским показаниям три раза в неделю требуется проведение гемодиализа в специализированном центре Самары. При этом отсутствие организованного транспортирования вынуждает женщину добираться до медицинского учреждения с использованием общественного транспорта с несколькими пересадками.
В целях защиты прав гражданки прокуратура обратилась в суд с иском к министерству здравоохранения Самарской области, требуя обязать ведомство обеспечить перевозку пациентки от места фактического проживания до места оказания медицинской помощи и обратно в соответствии с графиком проведения процедур.
Суд удовлетворил требования прокурора.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???